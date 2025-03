Quanto você ganha investindo R$ 100 por mês no Tesouro Selic por 30 anos?

Investir regularmente, mesmo com valores modestos, pode gerar um patrimônio significativo no longo prazo. O Tesouro Selic, um dos títulos públicos mais procurados no Brasil, é uma excelente opção para quem busca segurança e rentabilidade previsível. Mas quanto você pode acumular ao investir R$ 100 por mês nesse título durante 30 anos?

Investindo R$ 100 mensais no Tesouro Selic, você aproveita o efeito dos juros compostos, que fazem seu dinheiro crescer de forma constante ao longo das décadas.

O que é o Tesouro Selic?

O Tesouro Selic é um título público emitido pelo governo federal e considerado um dos investimentos mais seguros do país. Ele acompanha a variação da taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, o que significa que seu rendimento está sempre alinhado ao mercado financeiro.

Diferente de outras opções do Tesouro Direto, como o Tesouro Prefixado ou o Tesouro IPCA+, o Tesouro Selic não sofre grandes variações de preço no curto prazo, tornando-se ideal para quem deseja liquidez e previsibilidade no investimento.

Quanto você acumula investindo R$ 100 por mês por 30 anos?

A rentabilidade do Tesouro Selic acompanha a taxa básica de juros. Se considerarmos uma Selic média de 10% ao ano ao longo de 30 anos, e aplicarmos R$ 100 mensais, o efeito dos juros compostos pode gerar um valor acumulado expressivo.

Total investido: R$ 36.000 (R$ 100 por mês durante 30 anos)

Valor final aproximado: cerca de R$ 227.000 (considerando reinvestimento dos rendimentos e uma Selic média de 10% ao ano)

Ao longo dos anos, os juros compostos fazem com que o dinheiro aplicado no Tesouro Selic cresça significativamente, transformando pequenos aportes em uma reserva financeira robusta.

Impostos e taxas

Ao investir no Tesouro Selic, é importante considerar os custos envolvidos, como:

Imposto de Renda: segue a tabela regressiva, variando de 22,5% (para resgates em menos de 6 meses) a 15% (para investimentos acima de 2 anos) sobre o rendimento.

segue a tabela regressiva, variando de sobre o rendimento. Taxa de custódia: atualmente, o Tesouro Selic não tem taxa de custódia para investimentos de até R$ 10.000. Acima desse valor, a taxa é de 0,25% ao ano.

Vale a pena investir no Tesouro Selic por 30 anos?

Para quem busca um investimento seguro, sem oscilações bruscas e com liquidez diária, o Tesouro Selic é uma das melhores opções do mercado. Embora a rentabilidade possa ser menor do que a de títulos atrelados à inflação no longo prazo, ele oferece previsibilidade e segurança.

Além disso, o Tesouro Selic pode ser um excelente ponto de partida para investidores iniciantes ou para quem deseja formar uma reserva de emergência sem correr riscos. Com disciplina e aportes regulares, até mesmo pequenos investimentos podem se transformar em um patrimônio significativo ao longo dos anos.