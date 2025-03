Quanto você acumula investindo R$ 300 por mês no Tesouro IPCA+ por 15 anos?

O Tesouro IPCA+ é um título público emitido pelo Governo Federal e negociado na plataforma do Tesouro Direto. Seu rendimento combina a variação da inflação, medida pelo IPCA, com uma taxa fixa determinada no momento da compra.

Isso significa que o investidor tem um retorno real, sempre acima da inflação, o que protege o poder de compra ao longo dos anos. Por isso, o título é recomendado para quem busca investimentos de longo prazo, como aposentadoria ou compra de imóveis, mas exige atenção ao prazo de vencimento.

Outra característica importante é a liquidez diária, permitindo resgate antecipado, mas o valor do título pode oscilar no mercado, levando a ganhos ou perdas antes do vencimento. Além disso, há incidência de Imposto de Renda sobre os rendimentos e uma taxa de custódia da B3 para investimentos acima de R$ 10 mil.

Descubra agora quanto rende investir R$ 300 no título durante 15 anos.

Quanto rende investir o montante?

Se um investidor aplicar R$ 300 mensalmente no Tesouro IPCA+ por 15 anos, com uma taxa prefixada de 5% ao ano além da inflação, ele poderá acumular cerca de R$ 122 mil ao final do período.

O montante total pode variar conforme a taxa de rendimento do título na data da aplicação e a inflação acumulada no período. Ainda assim, o modelo de rentabilidade do Tesouro IPCA+ garante que o dinheiro sempre crescerá acima da inflação, evitando a perda de valor ao longo do tempo.

Cuidados ao investir no Tesouro IPCA+

Apesar da segurança e previsibilidade do Tesouro IPCA+, há alguns fatores que exigem atenção. O principal risco está na venda antecipada: como os títulos têm preços que variam conforme as taxas de juros do mercado, quem resgata antes do vencimento pode sofrer prejuízo caso os juros tenham subido.

Além disso, o investidor deve considerar o imposto sobre o rendimento, cuja alíquota varia de 22,5% a 15%, conforme o tempo de aplicação. Para quem investe valores acima de R$ 10 mil, há ainda a cobrança de uma taxa de custódia da B3.

Qual a diferença entre o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA+?

Ambos os títulos são emitidos pelo Governo Federal e fazem parte do Tesouro Direto, mas possuem características distintas. O Tesouro Selic acompanha a taxa básica de juros da economia e é mais indicado para quem busca liquidez e menor risco de oscilação no curto prazo.

Como seu preço não sofre variações bruscas, ele é recomendado para reservas de emergência e investimentos de médio prazo.

Já o Tesouro IPCA+ garante um rendimento real acima da inflação, sendo mais adequado para metas de longo prazo. No entanto, ele está sujeito à volatilidade do mercado se for resgatado antes do vencimento.

Por que você deve saber disso?

O Tesouro IPCA+ é uma das opções mais acessíveis para quem deseja construir um patrimônio de longo prazo, garantindo ganhos reais acima da inflação. Ele se destaca entre os investimentos conservadores por oferecer previsibilidade e segurança.

Compreender seu funcionamento e os possíveis impactos da venda antecipada ajuda a evitar erros comuns e a tomar decisões mais informadas sobre onde alocar os recursos.