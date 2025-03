Quanto você acumula guardando R$ 1.000 por mês por 5 anos?

Guardar dinheiro regularmente é uma estratégia eficiente para construir um patrimônio a longo prazo. A pergunta que muitos investidores se fazem é: quanto posso acumular guardando R$ 1.000 por mês durante 5 anos? A resposta depende não só da quantidade guardada, mas também de como esse dinheiro será investido.

Simulação: guardando R$ 1.000 por mês por 5 anos

Se você guardar R$ 1.000 por mês durante 5 anos, o total de depósitos será de: R$ 1.000 x 12 meses x 5 anos = R$ 60.000.

No entanto, o valor final pode ir além da soma das contribuições mensais, pois os investimentos podem gerar rendimentos que aumentam o saldo acumulado. A seguir, vamos explorar o impacto de diferentes opções de investimento, levando em conta a Selic de 13,25% ao ano.

Opções de investimentos para guardar R$ 1.000 por mês

1. Poupança

A poupança é a opção mais tradicional e segura, mas também a que oferece menor rentabilidade. Com a Selic a 13,25%, o rendimento da poupança é de 0,5% ao mês (para depósitos feitos após a mudança na taxa de juros). O saldo final após 5 anos com a poupança seria:

Depósito mensal : R$ 1.000

: R$ 1.000 Taxa de rendimento : 0,5% ao mês

: 0,5% ao mês Tempo: 60 meses

Com esses dados, ao final de 5 anos, você teria acumulado R$ 74.569,24. O valor de rendimento seria de R$ 14.569,24, um valor consideravelmente baixo em relação ao total investido.

2. CDB (Certificado de Depósito Bancário)

Os CDBs de bancos grandes podem oferecer rendimentos superiores aos da poupança, especialmente para quem escolhe a opção com rentabilidade atrelada ao CDI. Com uma taxa de 120% do CDI, equivalente a cerca de 14,4% ao ano (aproximadamente 1,1% ao mês), o rendimento seria mais atraente.

Com essas condições, ao final de 5 anos, o saldo seria de aproximadamente R$ 88.271,32. O rendimento total seria de R$ 28.271,32, significativamente maior que a poupança.

3. Tesouro Direto - Tesouro Selic

O Tesouro Selic é uma opção de baixo risco que acompanha a taxa básica de juros (Selic) e costuma ser atraente para investidores conservadores. Com a Selic a 13,25% ao ano, o Tesouro Selic teria uma rentabilidade próxima de 13,15% ao ano, ou 0,98% ao mês.

Investindo R$ 1.000 por mês no Tesouro Selic durante 5 anos, o saldo final seria de R$ 86.579,88, com um rendimento de R$ 26.579,88. Esse valor é superior ao da poupança, mas ainda menor do que o de CDBs com rentabilidade mais alta.

4. Fundos de investimento

Os fundos de investimento podem ser uma boa alternativa para quem busca maior rentabilidade, dependendo do tipo de fundo escolhido. Vamos considerar um fundo de renda fixa com rentabilidade de 15% ao ano (aproximadamente 1,17% ao mês), uma boa opção para quem quer algo mais rentável que a poupança ou o Tesouro Selic, mas ainda com um risco controlado.

Com esse rendimento, ao final de 5 anos, o saldo seria de R$ 90.463,22, gerando um rendimento de R$ 30.463,22. Essa opção oferece um bom equilíbrio entre segurança e rentabilidade.

5. Ações (Investimento em Bolsa de Valores)

Investir em ações pode ser uma excelente oportunidade de crescimento, embora envolva mais riscos. Se considerarmos um retorno médio de 20% ao ano (aproximadamente 1,53% ao mês), um investimento nesse tipo de ativo pode gerar resultados substanciais.

Após 5 anos, com essa rentabilidade, o saldo seria de aproximadamente R$ 98.706,13, com um rendimento de R$ 38.706,13. Vale lembrar que o mercado de ações é volátil e exige acompanhamento contínuo, mas o potencial de ganho é muito maior.

Qual o melhor investimento?

A escolha do melhor investimento vai depender do seu perfil de risco e dos seus objetivos financeiros. Aqui estão algumas considerações:

Poupança : se você prioriza segurança total e não se importa com um rendimento baixo, a poupança pode ser uma opção, embora ofereça o menor retorno.

: se você prioriza e não se importa com um rendimento baixo, a poupança pode ser uma opção, embora ofereça o menor retorno. CDB : para quem deseja um investimento com um risco baixo e maior rentabilidade , o CDB com 120% do CDI pode ser uma boa escolha.

: para quem deseja um investimento com , o CDB com 120% do CDI pode ser uma boa escolha. Tesouro Direto (Tesouro Selic) : ideal para quem busca segurança e liquidez (facilidade para resgatar o dinheiro), com um rendimento acima da poupança.

: ideal para quem busca e (facilidade para resgatar o dinheiro), com um rendimento acima da poupança. Fundos de Investimento : boa opção para quem deseja rentabilidade superior , mas ainda com riscos controlados, dependendo do fundo escolhido.

: boa opção para quem deseja , mas ainda com riscos controlados, dependendo do fundo escolhido. Ações: para investidores com perfil arrojado e desejo de maiores retornos, o mercado de ações é uma opção promissora, mas envolve riscos consideráveis.

Em todos os cenários, a importância dos juros compostos é evidente, já que, mesmo com aportes mensais fixos de R$ 1.000, a escolha do investimento pode impactar significativamente o valor final. Quanto maior o rendimento, maior será o efeito multiplicador ao longo dos 5 anos.