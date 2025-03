Quanto tempo levaria para acumular R$ 1 milhão investindo em renda fixa?

A renda fixa é uma das formas mais populares de investimento no Brasil, especialmente para quem busca mais segurança e previsibilidade nos rendimentos. Ao investir em aplicações deste tipo, o investidor empresta seu dinheiro para o governo ou para instituições financeiras, em troca de uma remuneração ao longo do tempo.

As principais características desse tipo de investimento são a rentabilidade mais estável e a tributação de acordo com o prazo de aplicação. As opções mais conhecidas incluem o Tesouro Direto, CDBs e a poupança, todas com diferentes níveis de liquidez, rentabilidade e tributação.

A seguir, vamos explicar quanto tempo seria necessário para acumular R$ 1 milhão investindo em cada uma dessas aplicações, considerando a taxa Selic atual de 14,25% ao ano.

Quanto tempo demora para acumular essa quantia investindo em renda fixa?

Para acumular R$ 1 milhão investindo em renda fixa, o tempo necessário dependerá do tipo de investimento escolhido e da rentabilidade oferecida. Veja:

Tesouro Selic

O Tesouro Selic é uma das opções mais seguras e recomendadas para quem busca rentabilidade atrelada à Selic (taxa básica de juros). Com a Selic atualmente em 14,25% ao ano, ele pode oferecer uma rentabilidade próxima a esse valor, dependendo da taxa do momento. No entanto, a rentabilidade líquida, após descontados os impostos (Imposto de Renda e Taxa de Custódia), fica um pouco abaixo disso.

Se você investir R$ 10.000,00 mensais no Tesouro Selic, considerando essa rentabilidade, levaria aproximadamente 35 anos para atingir R$ 1 milhão, com o rendimento composto ao longo do tempo.

Poupança

A poupança é a opção mais popular, porém, a rentabilidade é bem inferior. Ela é calculada com base na taxa Selic, mas só rende 70% da Selic quando esta estiver acima de 8,5% ao ano. Com a Selic a 14,25%, a Poupança rendiria cerca de 10% ao ano.

Isso significa que se você investir R$ 10.000,00 por mês, levará cerca de 42 anos para alcançar a marca de R$ 1 milhão, considerando a rentabilidade atual e o efeito dos impostos.

CDB (Certificado de Depósito Bancário)

Os CDBs são oferecidos por bancos e têm rentabilidade variável. Quando atrelados à taxa DI, eles tendem a acompanhar a Selic, mas com a vantagem de oferecer uma rentabilidade maior do que a Poupança. Por exemplo, um CDB que ofereça 120% da Selic renderia 17,1% ao ano.

Sendo assim, investindo R$ 10.000,00 mensais em um CDB com essa rentabilidade, seria possível atingir R$ 1 milhão em aproximadamente 30 anos, considerando a tributação do Imposto de Renda (que diminui com o tempo de aplicação).[/grifar]

Qual o investimento mais atrativo para juntar esse valor?

Entre as opções analisadas, o Tesouro Selic e o CDB são as alternativas mais vantajosas, com o primeiro oferecendo mais segurança e o segundo tendo uma rentabilidade potencialmente mais alta, dependendo da instituição financeira e das condições do mercado.

Para escolher entre eles, vale a pena analisar:se a prioridade for segurança e liquidez sem abrir mão de rentabilidade razoável, o Tesouro Selic é o mais indicado, especialmente para investidores iniciantes ou avessos ao risco. Por outro lado, se o investidor tiver um perfil mais arrojado e não se importar de deixar o dinheiro aplicado por mais tempo, o CDB pode ser uma alternativa interessante, já que alguns oferecem rentabilidades superiores ao Tesouro Selic.

5 dicas para o dinheiro render mais

Além de levar essas características em consideração, é fundamental ter atenção a algumas dicas para fazer o patrimônio render mais e atingir o montante desejado.

Invista regularmente: A prática de investir uma quantia fixa todo mês, chamada de investimento automático, permite o efeito dos juros compostos, acelerando a formação do montante desejado. Pesquise por CDBs com boas taxas: Compare as ofertas de CDBs de diferentes bancos, priorizando aqueles que oferecem rendimentos maiores que a Selic, sempre considerando o prazo do investimento. Diversifique seus investimentos: Para aumentar o rendimento, considere a possibilidade de investir parte de seus recursos em outros produtos de renda fixa, como fundos de renda fixa ou debêntures, que podem oferecer rentabilidade maior que a do Tesouro Selic. Evite a poupança: Embora seja prática e acessível, a poupança tem rentabilidade muito baixa, sendo menos vantajosa em comparação com o Tesouro Selic e CDBs. Reinvista os rendimentos: Ao invés de retirar os rendimentos da aplicação, reinvista-os no próprio investimento, potencializando o crescimento do seu patrimônio.

Por que você deve saber disso?

Compreender o tempo necessário para acumular R$ 1 milhão investindo em renda fixa é essencial para quem busca uma estratégia sólida e de baixo risco para o futuro financeiro. Embora estes investimentos ofereçam rentabilidade inferior aos mais arriscados, como ações, eles continuam sendo a escolha mais segura para quem deseja garantir um crescimento consistente ao longo do tempo.