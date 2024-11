Quanto rendem R$ 3 milhões na poupança por mês?

Investir na poupança é uma opção popular no Brasil, especialmente para quem busca segurança e liquidez. No entanto, com a taxa Selic em 11,25%, é importante entender quanto realmente rende um valor como R$ 3 milhões na poupança e comparar com outras opções de investimento. Abaixo, veja o cálculo dos rendimentos na poupança e uma análise de outras alternativas no mercado.

Quanto rende a poupança com a Selic a 11,25%?

Com a Selic acima de 8,5%, a poupança rende 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR), que atualmente está em torno de 0,09% ao mês. Com R$ 3 milhões aplicados na poupança, o rendimento mensal pode ser calculado assim:

Rendimento mensal da poupança = R$ 3.000.000 x (0,5% + 0,09%)

Rendimento mensal = R$ 3.000.000 x 0,59% = R$ 17.700

Portanto, R$ 3 milhões na poupança renderiam aproximadamente R$ 17.700 por mês com a Selic em 11,25%.

Comparando com outras opções de investimento

Embora a poupança seja uma opção de baixo risco, existem outras alternativas que podem oferecer rendimentos mais altos, especialmente com a Selic em um patamar elevado. Vamos analisar algumas dessas opções:

1. Tesouro Selic

O Tesouro Selic é um título de renda fixa que acompanha a taxa Selic, sendo uma alternativa com baixo risco e liquidez diária. Com a Selic a 11,25%, o Tesouro Selic pode render aproximadamente 0,9% ao mês, descontando a taxa de administração. Nesse caso, o rendimento mensal com R$ 3 milhões investidos seria:

Rendimento no Tesouro Selic = R$ 3.000.000 x 0,9% = R$ 27.000

Esse rendimento é significativamente maior do que o da poupança, além de ter a segurança de ser um título público.

2. CDBs de Bancos

Os CDBs (Certificados de Depósito Bancário) também são investimentos de renda fixa, e muitos oferecem rendimentos que acompanham o CDI, próximo da Selic. Alguns bancos chegam a pagar até 100% do CDI, com rendimento mensal em torno de 0,9% a 1%. Assim, R$ 3 milhões aplicados em um CDB com 100% do CDI renderiam cerca de:

Rendimento no CDB = R$ 3.000.000 x 0,9% = R$ 27.000

Os CDBs têm garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para investimentos de até R$ 250 mil por instituição, oferecendo uma opção de baixo risco com bons rendimentos.

3. Fundos Imobiliários (FIIs)

Para quem busca diversificação, os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) são uma alternativa que oferece renda mensal com isenção de imposto de renda para pessoa física. O rendimento médio de FIIs é geralmente de 0,6% a 1% ao mês, variando conforme o fundo e o mercado imobiliário. Se considerarmos um rendimento conservador de 0,8%, R$ 3 milhões em FIIs gerariam:

Rendimento nos FIIs = R$ 3.000.000 x 0,8% = R$ 24.000

Os FIIs oferecem maior risco, pois são sujeitos à variação do mercado imobiliário, mas podem gerar rendimentos mais altos e ainda proporcionar valorização do capital investido.

4. Ações com foco em dividendos

Investir em ações de empresas que pagam bons dividendos é uma alternativa para quem busca retornos maiores e tem maior tolerância ao risco. O rendimento mensal pode variar, mas algumas ações oferecem dividendos de até 1% ao mês. Com R$ 3 milhões, o rendimento poderia ser:

Rendimento em dividendos = R$ 3.000.000 x 1% = R$ 30.000

A renda com ações é mais volátil, mas pode ser atraente para investidores que visam rentabilidade a longo prazo.

Conclusão

Investir R$ 3 milhões na poupança renderia cerca de R$ 17.700 por mês, uma opção segura, mas com retorno inferior a outros investimentos de renda fixa, como o Tesouro Selic e CDBs. Para investidores que buscam rentabilidade superior e têm tolerância ao risco, FIIs e ações com foco em dividendos são alternativas interessantes. Avaliar o perfil de risco e os objetivos financeiros é essencial para escolher o investimento mais adequado, especialmente em um cenário de Selic elevada.