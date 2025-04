Quanto rende R$ 80 mil investidos em LCI/LCA isentas de IR?

As LCI (Letras de Crédito Imobiliário) e LCA (Letras de Crédito do Agronegócio) são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, com a principal vantagem de serem isentos de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas.

taxas de juros mais altas, como a atual Esses títulos são direcionados a investidores que buscam uma forma de investimento segura e que gerem rendimento, especialmente em momentos de, como a atual taxa Selic de 14,25% ao ano

Ambas têm como lastro o setor imobiliário e o agronegócio, respectivamente, e são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), o que traz mais segurança ao investidor.

A isenção de IR é um atrativo relevante, pois maximiza a rentabilidade líquida dos investimentos para pessoas físicas.

Quanto rende o valor no LCI e LCA isentos do imposto?

Considerando que a Selic está em 14,25% ao ano, os rendimentos de LCIs e LCAs variam de acordo com a rentabilidade contratada (prefixada ou pós-fixada). Para aquelas pós-fixadas, o rendimento geralmente é atrelado ao CDI, que acompanha a taxa Selic.

Em uma LCI/LCA atrelada ao CDI, por exemplo, podemos esperar um rendimento de cerca de 90% a 110% do CDI, dependendo da instituição financeira e do valor investido. Com a Selic de 14,25% a.a., o CDI fica em torno de 13,75% a.a.

Vamos calcular o rendimento do montante inicial investido em uma LCI/LCA que pague 100% do CDI:

CDI: 13,75% a.a.

Rentabilidade: 100% do CDI

Rendimento bruto: R$ 80.000 x 13,75% = R$ 11.000 por ano

Com a isenção de IR, o rendimento será integral, ou seja, o investidor receberá os R$ 11.000 líquidos, sem a necessidade de pagar impostos. Assim, ao final de um ano, o montante final será de R$ 91.000.

Quando vale a pena investir nesses títulos?

Investir nas letras de crédito é vantajoso para quem busca um investimento seguro e de baixo risco, com uma rentabilidade isenta de IR. Esses títulos são especialmente interessantes quando as taxas de juros estão altas, pois oferecem uma rentabilidade atraente em comparação com outros investimentos de baixo risco, como a poupança.

Entretanto, existem algumas desvantagens a serem consideradas. Um dos pontos negativos é a liquidez. Geralmente, as LCI e LCA possuem prazo de vencimento mínimo, que pode variar entre 90 dias a três anos, o que significa que o investidor não poderá resgatar o valor investido antes desse período sem sofrer penalidades.

Outra desvantagem é que essas emissões estão limitadas ao valor do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que garante até R$ 250.000 por CPF e por instituição financeira. Caso o investidor tenha mais de um título em diferentes bancos, ele precisa garantir que o valor total não ultrapasse esse limite de proteção.

Cuidados ao investir em LCI e LCA?

Um dos cuidados mais importantes antes de investir, é analisar a solidez da instituição financeira que emite o título. Como estes são garantidos pelo FGC, a segurança do investimento depende da saúde financeira do banco emissor.

Além disso, é importante observar as condições de rentabilidade (se são prefixadas ou atreladas ao CDI), o prazo de vencimento e as restrições de liquidez. Certifique-se de que o produto seja isento de IR, pois nem todas as emissões oferecem essa vantagem.

Para quem tem necessidade de liquidez imediata, essas opções podem não ser ideais, dado o bloqueio do capital por um período definido.

Por que você deve saber disso?

Compreender como esses produtos funcionam, suas vantagens e limitações, pode ser decisivo na escolha de onde investir o seu dinheiro, buscando a melhor rentabilidade possível sem abrir mão da segurança.

Saber calcular os rendimentos e entender quando vale a pena investir nesses títulos ajuda a tomar decisões financeiras mais informadas e estratégicas, especialmente para quem busca equilibrar rentabilidade e segurança.