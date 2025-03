Quanto rende R$ 5.000 em investimentos de baixo risco por 1 ano?

Investir em alternativas de baixo risco é uma opção bastante procurada por quem deseja proteger seu capital e garantir rentabilidade estável. Para quem tem R$ 5.000 para aplicar por 1 ano, o mercado financeiro oferece alternativas como poupança, Tesouro Selic e CDI, todas opções consideradas seguras. No entanto, é importante conhecer as particularidades de cada uma, incluindo a taxa de retorno e a incidência de impostos. Veja a simulação a seguir!

Poupança

A poupança é o investimento mais popular no Brasil, principalmente por sua simplicidade e isenção de impostos. Quando a taxa Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês, mais a Taxa Referencial (TR), que atualmente está zerada. Isso significa que, em um cenário com taxa Selic de 13,25%, o rendimento da poupança seria de 6% ao ano.

Com R$ 5.000 aplicados na poupança, o rendimento após 1 ano seria de R$ 300, já que a rentabilidade anual da poupança é de aproximadamente 6%. Vale lembrar que a poupança não sofre a incidência de imposto de renda, o que a torna uma opção atrativa para quem busca uma aplicação livre de tributação.

Tesouro Selic

O Tesouro Selic é uma alternativa de baixo risco que acompanha a taxa Selic, com rendimento de aproximadamente 100% da Selic, que atualmente está em 13,25% ao ano. No entanto, há a cobrança de imposto de renda sobre os rendimentos, com alíquotas progressivas: para aplicações de até 1 ano, a tributação é de 22,5% sobre os ganhos.

Com R$ 5.000 aplicados no Tesouro Selic, o rendimento bruto seria de R$ 662,50. Porém, descontado o imposto de renda de 22,5%, o ganho líquido seria de aproximadamente R$ 514,90. Mesmo com a tributação, o Tesouro Selic continua sendo uma das opções mais vantajosas de baixo risco para quem busca rentabilidade superior à poupança.

CDI (Certificado de Depósito Interbancário)

O CDI acompanha a taxa Selic, e atualmente está com rentabilidade de aproximadamente 13,15% ao ano. Assim como o Tesouro Selic, o CDI sofre a incidência de imposto de renda. Para investimentos de até 1 ano, a alíquota é de 22,5% sobre o rendimento. O CDI é comum em CDBs (Certificados de Depósito Bancário), que oferecem uma boa rentabilidade com risco baixo, pois são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

Com R$ 5.000 aplicados em CDI, o rendimento bruto seria de R$ 657,50. Após o desconto do imposto de renda de 22,5%, o ganho líquido seria de aproximadamente R$ 509,90.

Qual a melhor opção?

A escolha entre poupança, Tesouro Selic e CDI para investimentos de baixo risco depende do objetivo e do perfil do investidor. A poupança é a opção mais simples e isenta de imposto de renda, mas oferece uma rentabilidade de apenas 6% ao ano. O Tesouro Selic, atrelado à taxa Selic de 13,25% ao ano, tem imposto de renda, mas oferece um retorno superior e segurança, sendo garantido pelo Tesouro Nacional. Já o CDI, com taxa de 13,15% ao ano, também sofre tributação, mas tem uma rentabilidade mais alta que a poupança e oferece proteção do FGC. Para maior rentabilidade com baixo risco, o Tesouro Selic e o CDI são as opções mais vantajosas.