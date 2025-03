Quanto rende R$ 3.000 por mês em CDB de 100% do CDI com a Selic a 14,25%?

Investir em CDBs (Certificados de Depósito Bancário) tem se mostrado uma opção atraente para quem busca segurança e rentabilidade nos dias atuais, especialmente com a taxa básica de juros (Selic) elevada a 14,25% ao ano. Esses investimentos, por serem garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), oferecem ao investidor uma alternativa segura, ao mesmo tempo em que acompanham as flutuações do mercado financeiro, com rentabilidade atrelada ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário).

Como funciona o CDB atrelado ao CDI?

O CDI é a taxa média de empréstimos entre bancos e, como o CDB geralmente é remunerado de acordo com ele, a rentabilidade do investimento varia conforme o CDI, que segue a movimentação da Selic. Se um CDB for de 100% do CDI, significa que ele acompanhará a taxa do CDI na íntegra. Com a Selic em 14,25% ao ano, o CDI está em torno de 13,65% ao ano, e o CDB de 100% do CDI irá render próximo a esse valor.

Por exemplo, com a Selic elevada, os rendimentos de um CDB atrelado a 100% do CDI se tornam bastante atrativos, especialmente para quem busca um rendimento mais consistente e seguro.

Quanto rende investindo R$ 3.000 por mês?

Vamos realizar uma simulação considerando as seguintes condições:

Investimento mensal: R$ 3.000

R$ 3.000 Rentabilidade: 100% do CDI, com o CDI a 13,65% ao ano (aproximadamente 1,04% ao mês)

100% do CDI, com o CDI a 13,65% ao ano (aproximadamente 1,04% ao mês) Período de investimento: 12 meses

Com esses parâmetros, o saldo final ao término de 12 meses, considerando o juros compostos, seria de aproximadamente R$ 38.000, ou seja, um acréscimo de R$ 8.000 em um ano, com os juros mensais adicionados ao capital.

No caso de um investimento de 3 anos, a simulação teria um rendimento ainda mais expressivo, com o saldo acumulado ultrapassando os R$ 130.000. Isso ocorre devido ao efeito dos juros compostos, onde o rendimento é gerado não apenas sobre o valor investido inicialmente, mas também sobre os juros que vão sendo acumulados a cada mês.

Taxas a serem consideradas

Ao investir em CDBs, vale lembrar que algumas instituições financeiras cobram taxas de administração, que podem impactar o retorno final. Também é importante considerar que o imposto de renda será descontado sobre o rendimento dos CDBs, seguindo a tabela regressiva, variando conforme o tempo do investimento. Quanto mais tempo você deixar o dinheiro investido, menor será a alíquota do imposto.

Com a Selic a 14,25%, esse tipo de investimento se torna uma excelente opção para quem deseja aproveitar o cenário atual de juros elevados, garantindo segurança e boa rentabilidade ao longo do tempo.