Quanto rende R$ 200 por mês na poupança vs Tesouro Selic?

Investir o dinheiro de forma estratégica é essencial para quem busca alcançar seus objetivos financeiros, sejam eles de curto, médio ou longo prazo. Uma das dúvidas mais comuns entre os investidores iniciantes é sobre qual aplicação escolher para fazer seu dinheiro render mais: poupança ou Tesouro Selic.

Ambas são opções seguras, mas apresentam características e rendimentos diferentes. A poupança, tradicionalmente conhecida por sua simplicidade, é uma das formas mais populares de investimento no Brasil, mas seu rendimento pode ser abaixo das expectativas em tempos de juros mais altos.

Já o Tesouro Selic, vinculado à Taxa Selic (atualmente em 14,25% a.a.), oferece maior rentabilidade e ainda mantém a segurança, pois é emitido pelo Tesouro Nacional. A seguir, vamos comparar as duas opções e analisar qual delas traz o melhor retorno para um valor investido mensalmente de R$ 200.

Poupança ou Tesouro Selic: em qual deles o valor rende mais?

A rentabilidade da poupança depende da Taxa Selic. Como a Selic está atualmente em 14,25% a.a. (acima de 8,5% a.a.), seu rendimento é de 70% da Taxa Selic + Taxa Referencial (TR), que está atualmente zerada. Isso resulta em um rendimento anual de aproximadamente 9,975% (70% de 14,25%).

Embora seja uma aplicação de baixo risco e altamente líquida (com resgates imediatos), seu rendimento não acompanha a inflação em períodos de alta, o que pode reduzir seu poder de compra ao longo do tempo.

Por outro lado, o Tesouro Selic acompanha a Taxa Selic, oferecendo uma rentabilidade bruta de 14,25% ao ano (aproximadamente 1,12% ao mês antes de taxas e impostos).

Apesar de ter um prazo para o resgate do dinheiro (após a liquidação do título), ele possui liquidez diária, o que significa que você pode resgatar seu investimento a qualquer momento, com a vantagem de um rendimento consideravelmente mais alto do que a poupança.

Comparação dos rendimentos:

Poupança: R$ 200 investidos por mês gerariam R$ 2.508 ao final de 12 meses;

R$ 200 investidos por mês gerariam R$ 2.508 ao final de 12 meses; Tesouro Selic: Com rendimento bruto anual de 14,25%, o valor acumulado seria de cerca de R$ 2.555 ao final de 12 meses. (O rendimento do Tesouro Selic sofre incidência de Imposto de Renda sobre os ganhos, o que não ocorre na poupança, mas mesmo após o IR, tende a ser vantajoso neste cenário).

Portanto, o Tesouro Selic é a melhor opção em termos de rentabilidade , com um ganho consideravelmente mais alto ao final de um ano, mesmo com o valor investido sendo o mesmo.

Dicas para fazer o dinheiro render mais nessas aplicações

Embora ambas as opções sejam de baixo risco, existem algumas dicas para maximizar os ganhos em cada uma delas:

Poupança

Evite retirar o dinheiro antes da data de 'aniversário' mensal do depósito, pois a poupança só credita o rendimento nesta data específica. Retirar antes implica perder todo o rendimento daquele mês para o valor retirado.

Considere outras opções mais rentáveis se os juros da Selic estiverem altos, como o Tesouro Selic ou CDBs de liquidez diária, que podem oferecer um retorno mais vantajoso.

Tesouro Selic

Aproveite a liquidez diária: Mesmo com rentabilidade maior, o Tesouro Selic tem liquidez diária, o que significa que você pode retirar seu investimento a qualquer momento sem grandes perdas, além de obter o retorno do dia.

Mesmo com rentabilidade maior, o Tesouro Selic tem liquidez diária, o que significa que você pode retirar seu investimento a qualquer momento sem grandes perdas, além de obter o retorno do dia. Diversifique os prazos de resgate: Embora a rentabilidade do Tesouro Selic seja bastante estável, você pode explorar títulos com diferentes vencimentos, para alinhar sua estratégia com seus objetivos financeiros, maximizando o retorno no médio e longo prazo.

Por que você deve saber disso?

Saber qual aplicação escolher para investir seu dinheiro pode fazer uma grande diferença no seu planejamento financeiro. Enquanto a poupança tem a vantagem de ser simples e de fácil acesso, o Tesouro Selic oferece um rendimento mais alto e a segurança de ser um título público, vinculado ao Governo Federal.

Com a Selic em 14,25% a.a., o Tesouro Selic é uma excelente alternativa para quem busca rentabilidade maior com a segurança de um investimento de baixo risco.

Saber como comparar essas opções e entender como maximizar o retorno, por meio de investimentos mensais consistentes, pode ser essencial para alcançar seus objetivos financeiros, seja para a formação de uma reserva de emergência, aposentadoria ou outros planos de longo prazo.