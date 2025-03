Quanto rende R$ 200 por mês em Tesouro Selic com a Selic a 14,25% por 3 anos?

Com a Selic a 14,25%, muitos investidores estão buscando alternativas para proteger e potencializar suas economias. Entre as opções mais seguras e acessíveis, o Tesouro Selic se destaca como um investimento de baixo risco e boa rentabilidade, principalmente em um cenário de juros elevados. Mas o que acontece quando você decide investir R$ 200 por mês nesse título por 3 anos? Vamos explicar como funciona esse investimento e qual seria o rendimento esperado.

Como funciona o Tesouro Selic?

O Tesouro Selic é um título público emitido pelo Governo Federal e tem a taxa Selic como base para sua rentabilidade. Em outras palavras, o rendimento do Tesouro Selic acompanha de perto as taxas de juros definidas pelo Banco Central para controlar a economia. Quando a Selic sobe, o rendimento dos títulos também tende a aumentar, o que é uma vantagem em momentos de juros elevados.

Além disso, o Tesouro Selic possui alta liquidez, ou seja, o investidor pode resgatar o valor aplicado a qualquer momento, sem perder muito em rentabilidade. Porém, vale destacar que o rendimento é pós-fixado, ou seja, só saberemos exatamente quanto foi o rendimento no momento do resgate, dependendo da variação da Selic.

Quanto rende R$ 200 por mês no Tesouro Selic

Com o investimento mensal de R$ 200, a taxa Selic de 14,25% e considerando a taxa de administração do Tesouro Direto (0,25% ao ano), o saldo acumulado ao final de 3 anos seria em torno de R$ 9.250, com base no rendimento composto.

Vale a pena investir no Tesouro Selic?

Investir no Tesouro Selic com a Selic a 14,25% é uma excelente opção para quem deseja preservar seu capital e obter uma rentabilidade estável, sem expor seus investimentos a grandes riscos. Mesmo com um valor relativamente baixo, como R$ 200 por mês, é possível acumular uma quantia considerável ao longo do tempo, especialmente considerando os juros compostos e a segurança que esse título oferece.

Se o objetivo é segurança e uma rentabilidade superior à da poupança, o Tesouro Selic continua sendo uma ótima alternativa, principalmente em momentos de alta dos juros.