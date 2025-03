O Tesouro Direto se consolidou como uma das opções de investimento mais procuradas pelos brasileiros que buscam segurança e rentabilidade. Quando a taxa Selic está em 14,25%, esse título público se torna ainda mais atraente para quem deseja obter bons rendimentos de maneira previsível. Neste artigo, explicamos como funciona o Tesouro Direto, quanto pode render um investimento de R$ 2.000 com a Selic nesse patamar, e as principais vantagens dessa aplicação.

O que é o Tesouro Direto?

O Tesouro Direto é um programa de venda de títulos públicos do governo federal para pessoas físicas, lançado em 2002. Esses títulos são considerados uma das formas mais seguras de investimento no Brasil, uma vez que são garantidos pelo governo. O Tesouro Direto oferece diferentes tipos de títulos, como o Tesouro Selic, o Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA+. Cada um desses títulos tem suas características próprias, mas todos são opções de baixo risco. O Tesouro Selic, em particular, tem sua rentabilidade atrelada à taxa básica de juros (Selic), o que garante uma boa previsibilidade para os investidores.

Quanto rende R$ 2.000 investidos no Tesouro Direto com a Selic a 14,25%?

Em 6 meses: com a Selic a 14,25%, o rendimento bruto para esse período seria de cerca de 7,125%, o que resultaria em aproximadamente R$ 142,50 de lucro. Após o desconto de 22,5% de IR (para investimentos com até 180 dias), o rendimento líquido seria de R$ 110,44, totalizando cerca de R$ 2.110,44.

Em 1 ano: a rentabilidade de 14,25% ao ano geraria um rendimento bruto de R$ 285,00. Considerando o desconto de 20% de IR para esse período, o valor líquido seria de aproximadamente R$ 228,00, totalizando R$ 2.228,00 ao final de 12 meses.

Em 3 anos: se o investimento for mantido por 3 anos, a rentabilidade acumulada será de aproximadamente 42,75%. Nesse caso, o rendimento bruto seria de R$ 855,00. Com o desconto de 17,5% de IR para investimentos superiores a 720 dias, o valor líquido seria de R$ 705,00, resultando em um total de R$ 2.705,00 ao final do período.

Vantagens do Tesouro Direto

Uma das principais vantagens do Tesouro Direto é sua segurança. Como o título é garantido pelo governo federal, ele é considerado de risco muito baixo. Além disso, essa opção oferece alta liquidez, o que significa que o investidor pode resgatar seu dinheiro a qualquer momento, com pagamento feito no mesmo dia ou no próximo, dependendo do horário da solicitação.

Outra vantagem é a facilidade de acesso. O Tesouro Direto permite que o investidor comece com aportes baixos, a partir de R$ 30, tornando-o acessível mesmo para quem está começando a investir. Além disso, a taxa de administração é bem baixa, o que torna esse tipo de investimento ainda mais atrativo. O Tesouro Direto também possui uma rentabilidade estável, especialmente o Tesouro Selic, que acompanha a taxa básica de juros, o que o torna ideal para quem busca uma opção conservadora.