Quanto rende R$ 100 por mês no Tesouro Direto com a Selic a 14,25% por 10 anos?

O Tesouro Direto é uma plataforma do Governo Federal criada para permitir que pessoas físicas invistam em títulos públicos com baixo risco e valores acessíveis. Ao comprar um título, o investidor empresta dinheiro ao governo e, em troca, recebe rendimentos que variam conforme o tipo de papel escolhido.

Os títulos estão disponíveis para compra diariamente e têm liquidez garantida, ou seja, podem ser resgatados antes do vencimento, com pagamento no dia útil seguinte.

A rentabilidade depende do tipo de título — prefixado, indexado à inflação ou atrelado à Selic — e todos estão sujeitos à cobrança de Imposto de Renda, com alíquota regressiva de 22,5% a 15%, conforme o prazo da aplicação. Há ainda a taxa de custódia da B3, atualmente em 0,2% ao ano.

Quais são os 3 tipos de Tesouro Direto?

O Tesouro Direto oferece três modalidades principais de investimento. Conheça as características de cada um deles:

Tesouro Selic: É o mais indicado para quem busca segurança e liquidez, pois acompanha a taxa Selic (atualmente em 14,25% ao ano). É ideal para reserva de emergência e para quem quer evitar perdas em caso de resgate antecipado ;

Tesouro Prefixado: Oferece uma taxa fixa conhecida no momento da compra. Se o investidor mantiver o título até o vencimento, garante o rendimento contratado. Porém, o valor de mercado pode oscilar bastante se for resgatado antes.

Tesouro IPCA+: Atrelado à inflação medida pelo IPCA, esse título combina um retorno fixo com a variação dos preços, garantindo ganho real. É recomendado para objetivos de longo prazo, como aposentadoria.

Quanto rende o valor nessa aplicação por 10 anos?

Investindo R$ 100 por mês, durante 10 anos, no Tesouro Selic com taxa de 14,25% ao ano, o investidor acumularia cerca de R$ 257 mil ao fim do período, já descontando os impostos e a taxa de custódia.

O valor considera o efeito dos juros compostos, ou seja, os rendimentos passam a render também, criando um efeito exponencial ao longo do tempo. Essa simulação pressupõe aportes regulares e manutenção do título até o fim do período.

4 dicas para o dinheiro render mais

Para fazer o montante crescer ainda mais, é fundamental ficar atento a algumas dicas. Veja quatro que podem te ajudar:

Mantenha regularidade nos aportes: Evitar atrasos ou interrupções nos investimentos mensais potencializa o efeito dos juros compostos e garante crescimento contínuo do capital; Reinvista os rendimentos: Sempre que possível, reinvista os valores recebidos ou aplicados em vencimentos para aproveitar ao máximo a capitalização dos juros; Escolha o título certo para seu objetivo: Para metas de longo prazo, o Tesouro IPCA+ pode proteger o poder de compra. Para liquidez, o Tesouro Selic é mais apropriado; Evite resgates antecipados: Manter os títulos até o vencimento reduz a exposição à volatilidade e garante o rendimento prometido, especialmente nos prefixados e IPCA+.

Por que você deve saber disso?

Com a taxa Selic em níveis elevados, como os atuais 14,25% ao ano, o Tesouro Direto se torna uma alternativa atrativa e acessível para quem deseja investir com segurança. Saber como funcionam os diferentes tipos de títulos e quanto é possível acumular ao longo do tempo permite tomar decisões mais conscientes e eficazes. Investimentos consistentes e bem planejados, mesmo com valores modestos, podem garantir um futuro mais estável financeiramente.