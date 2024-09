Quanto rende R$ 10 milhões a 100% do CDI por dia?

Se você tem R$ 10 milhões investidos a 100% do CDI e deseja saber o rendimento diário, é importante entender o mecanismo de cálculo e como essa aplicação se compara a outros investimentos.

Entendendo o CDI e a Selic

O CDI (Certificado de Depósito Interbancário) é uma taxa utilizada como referência para diversas aplicações de renda fixa no Brasil, e seu valor costuma seguir de perto a taxa Selic, que atualmente está em 10,5% ao ano. O CDI é calculado com base nos dias úteis do ano (aproximadamente 252 dias), o que significa que o rendimento diário é uma fração dessa taxa anual.

Cálculo do rendimento diário

Para calcular o rendimento diário a partir da taxa Selic de 10,5%, o processo é o seguinte:

Primeiro, dividimos a taxa anual de 10,5% por 252 (número de dias úteis no ano): 10,5% / 252 = aproximadamente 0,0417% por dia útil. Agora, aplicamos essa taxa diária ao montante investido de R$ 10 milhões: R$ 10.000.000 x 0,0417% = R$ 4.170 por dia.

Portanto, com R$ 10 milhões investidos a 100% do CDI, você obteria um rendimento aproximado de R$ 4.170 por dia útil.

Comparação com outros investimentos

Poupança: A poupança, quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, rende 0,5% ao mês mais a TR (Taxa Referencial). Na prática, esse rendimento é equivalente a cerca de 6,17% ao ano, o que resulta em um rendimento bem inferior ao CDI. Fazendo o cálculo para R$ 10 milhões: R$ 10.000.000 x 6,17% ao ano = R$ 617.000 ao ano.

Dividindo por 365 dias: R$ 617.000 / 365 = aproximadamente R$ 1.690 por dia. Assim, o rendimento diário da poupança seria em torno de R$ 1.690, consideravelmente menor que o rendimento de R$ 4.170 obtido com 100% do CDI. Tesouro Selic: O Tesouro Selic é um investimento que segue a taxa Selic de forma direta. Nesse caso, o rendimento seria bastante similar ao de uma aplicação a 100% do CDI. Portanto, o rendimento diário de R$ 10 milhões investidos no Tesouro Selic seria muito próximo dos R$ 4.170 por dia. CDBs acima de 100% do CDI: Alguns CDBs (Certificados de Depósito Bancário) oferecem rendimentos superiores a 100% do CDI, especialmente em bancos menores. Vamos simular o rendimento para um CDB que paga 105% do CDI: 105% do CDI resulta em uma taxa diária de 0,0439% (5% a mais do que 100% do CDI).

R$ 10.000.000 x 0,0439% = aproximadamente R$ 4.390 por dia. Se você encontrar um CDB que paga 105% do CDI, o rendimento diário seria em torno de R$ 4.390, o que aumenta um pouco o retorno em comparação ao rendimento de 100% do CDI. Fundos DI: Fundos DI são fundos que investem em títulos que seguem a taxa do CDI. Esses fundos, no entanto, cobram uma taxa de administração, o que pode reduzir o rendimento. Dependendo da taxa de administração, que varia de 0,1% a 1%, o rendimento final pode ficar um pouco abaixo de 100% do CDI. Por exemplo, se a taxa de administração for de 1%, o rendimento final pode ficar em torno de 99% do CDI, resultando em um rendimento diário de aproximadamente R$ 4.128. LCIs e LCAs: As Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e do Agronegócio (LCA) são isentas de imposto de renda para pessoas físicas e, por isso, podem ser atrativas. Elas também seguem o CDI, e o rendimento costuma variar entre 90% a 100% do CDI, dependendo da instituição. Se você encontrar uma LCI ou LCA que pague 95% do CDI: R$ 10.000.000 x 0,0396% (95% do CDI) = R$ 3.960 por dia, mas sem incidência de imposto de renda, o que pode compensar a diferença em relação a outras opções tributadas.

Conclusão

Investir R$ 10 milhões a 100% do CDI oferece um rendimento diário bastante competitivo de cerca de R$ 4.170 por dia útil. Comparado à poupança e outras opções de renda fixa, como Tesouro Selic e CDBs, o CDI continua sendo uma excelente alternativa, principalmente para quem busca liquidez e segurança. CDBs com taxas superiores a 100% do CDI podem aumentar um pouco o rendimento, enquanto LCIs e LCAs oferecem a vantagem da isenção de imposto de renda, sendo uma boa escolha para diversificar.