Quanto rende R$ 10.000 no Tesouro Selic com a Selic a 14,25% em 12 meses?

O Tesouro Selic é uma das opções preferidas dos investidores que buscam segurança e rentabilidade em tempos de incerteza econômica. Com a taxa Selic fixada em 14,25%, muitos se questionam sobre o quanto é possível ganhar aplicando R$ 10.000 nesse título público ao longo de 12 meses. Esta aplicação, conhecida pela sua estabilidade e baixo risco, oferece um rendimento previsível, tornando-se uma escolha atraente para quem deseja aumentar seu patrimônio de forma segura. Confira a simulação abaixo!

O que é o Tesouro Selic?

O Tesouro Selic é um título público emitido pelo governo federal, considerado uma das formas mais seguras de investimento no Brasil. Ele é pós-fixado, ou seja, seu rendimento é atrelado à taxa Selic, que, atualmente, está em 14,25% ao ano. Esse tipo de título é recomendado para investidores que buscam segurança e liquidez, além de ser uma excelente alternativa para quem está começando a investir e deseja começar com aplicações mais conservadoras.

Quanto rende R$ 10.000 investidos no Tesouro Selic?

Com a taxa básica de juros a 14,25%, o Tesouro Selic oferece um rendimento bruto anual de cerca de 14,25%. No entanto, o rendimento real depende de alguns fatores, como o Imposto de Renda (IR) e a taxa de custódia da B3, que gira em torno de 0,25% ao ano. Se considerarmos esses custos, o rendimento líquido de um investimento de R$ 10.000 por 12 meses pode ser aproximadamente R$ 1.400, o que resulta em um valor total de cerca de R$ 11.400 no final do período.

Vale ressaltar que o Tesouro Selic é uma aplicação de baixo risco, e sua rentabilidade é mais estável quando comparada a outros tipos de investimentos de maior volatilidade, como ações e fundos de renda variável.

Vantagens do Tesouro Selic

Uma das principais vantagens do Tesouro Selic é a sua segurança. Como é garantido pelo governo federal, ele é considerado um dos investimentos mais seguros do país. Além disso, ele oferece alta liquidez, permitindo que o investidor resgate seu dinheiro a qualquer momento, com o pagamento feito no mesmo dia ou no próximo, dependendo do horário da solicitação.

Outro benefício é a facilidade de acesso. O Tesouro Selic pode ser adquirido diretamente no site do Tesouro Direto, com um valor inicial baixo, a partir de R$ 30. Além disso, ele é ideal para quem busca uma alternativa simples e sem grandes custos operacionais. A taxa de administração é mínima, e a cobrança do Imposto de Renda segue uma tabela regressiva, que diminui conforme o tempo de aplicação.