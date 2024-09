Quanto rende R$ 1 milhão na poupança por mês?

Investir R$ 1 milhão na poupança pode parecer uma escolha segura, mas é importante entender exatamente quanto esse valor renderia mensalmente e como ele se compara a outras opções de investimento. A Selic, taxa básica de juros da economia, atualmente está em 10,5%, o que influencia diretamente o rendimento da poupança.

Cálculo do rendimento na poupança

A poupança rende de forma diferente dependendo da taxa Selic. Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, como é o caso atualmente, a poupança rende 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR). No entanto, como a TR está zerada há algum tempo, o rendimento efetivo da poupança é apenas os 0,5% ao mês.

Cálculo:

Valor investido: R$ 1.000.000,00

Rendimento mensal: 0,5%

Rendimento mensal=1.000.000×0,005=R$5.000,00 {Rendimento mensal}

Portanto, o rendimento mensal da poupança com R$ 1 milhão investido seria de R$ 5.000,00.

Comparação com outros investimentos

Enquanto a poupança oferece segurança e liquidez, ela não é a opção mais rentável quando comparada a outros investimentos. Vamos considerar duas alternativas: o Tesouro Selic e o CDB (Certificado de Depósito Bancário).

Tesouro Selic

O Tesouro Selic é um título público que acompanha a taxa Selic. Com a Selic a 10,5% ao ano, o rendimento bruto anual do Tesouro Selic seria próximo a 10,5%. No entanto, é necessário considerar o Imposto de Renda, que pode variar de 15% a 22,5% dependendo do prazo do investimento.

Cálculo:

Rendimento bruto mensal: 10,5% / 12 = 0,875% ao mês

Rendimento bruto: R$ 1.000.000 / 0,00875 = R$ 8.750,00

Rendimento líquido (considerando 15% de IR para longo prazo): R$ 8.750,00 \times 0,85 = R$ 7.437,50

O Tesouro Selic renderia aproximadamente R$ 7.437,50 líquidos por mês.

CDB

Os CDBs oferecem rendimentos variados, podendo ser prefixados ou pós-fixados. Vamos considerar um CDB que pague 110% do CDI (que costuma acompanhar a Selic).

Cálculo:

Rendimento do CDI: 10,5% ao ano

Rendimento do CDB: 110% / 10,5 = 11,55% ao ano

Rendimento bruto mensal: 11,55% / 12 = 0,9625% ao mês

Rendimento bruto: R$ 1.000.000 /0,009625 = R$ 9.625,00

Rendimento líquido (considerando 15% de IR para longo prazo): R$ 9.625,00/ 0,85 = R$ 8.181,25

Um CDB que pague 110% do CDI renderia aproximadamente R$ 8.181,25 líquidos por mês.

Por que você precisa conhecer esse rendimento

Embora a poupança ofereça um rendimento mensal de R$ 5.000,00, outras opções como o Tesouro Selic e CDBs podem oferecer rendimentos significativamente maiores, com R$ 7.437,50 e R$ 8.181,25 líquidos por mês, respectivamente. Considerando o cenário atual de juros, pode ser interessante avaliar outras alternativas de investimento que ofereçam maior retorno, mesmo que envolvam um pouco mais de risco ou menos liquidez do que a poupança.