Quanto rende R$ 1 milhão em poupança, tesouro direto e CDB após a Selic parar de cair?

Com a recente estabilidade na taxa Selic, muitos investidores estão revisando suas estratégias de aplicação para maximizar seus rendimentos. Investir R$ 1 milhão em opções de renda fixa como poupança, Tesouro Direto e Certificados de Depósito Bancário (CDBs) pode gerar retornos variados, dependendo das condições do mercado e das características de cada produto.

Neste artigo, analisamos quanto rende R$ 1 milhão nessas três modalidades de investimento.

Rendimento da poupança

A poupança é uma das formas mais tradicionais e seguras de investimento no Brasil, apesar de seu rendimento ser relativamente baixo em comparação com outras opções de renda fixa.

Rendimento : Com a Selic estabilizada a 10,5% ao ano, a poupança rende 70% da taxa Selic mais a Taxa Referencial (TR). Supondo uma TR de 0%, o rendimento anual da poupança seria de aproximadamente 7,35%.

: Com a Selic estabilizada a 10,5% ao ano, a poupança rende 70% da taxa Selic mais a Taxa Referencial (TR). Supondo uma TR de 0%, o rendimento anual da poupança seria de aproximadamente 7,35%. Cálculo: Aplicando R$ 1 milhão na poupança, o rendimento anual seria de R$ 73.500, ou cerca de R$ 6.125 por mês.

Tesouro direto

O Tesouro Direto oferece diversas opções de títulos públicos que podem se adequar a diferentes perfis de investidores. Dois dos títulos mais populares são o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA+.

Tesouro Selic

O Tesouro Selic é uma opção atrativa para investidores que buscam segurança e liquidez.

Rendimento : Com a Selic a 10,5% ao ano, o rendimento bruto do Tesouro Selic seria de aproximadamente 10,5% ao ano.

: Com a Selic a 10,5% ao ano, o rendimento bruto do Tesouro Selic seria de aproximadamente 10,5% ao ano. Cálculo: Investindo R$ 1 milhão no Tesouro Selic, o rendimento anual bruto seria de R$ 105.000. Após deduzir o Imposto de Renda (alíquota de 15% para aplicações acima de dois anos), o rendimento líquido seria de aproximadamente R$ 89.250, ou R$ 7.437,50 por mês.

Tesouro IPCA+

O Tesouro IPCA+ oferece proteção contra a inflação, pois seu rendimento é composto por uma taxa fixa mais a variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo).

Rendimento : Supondo um rendimento de 5% ao ano acima do IPCA e uma inflação anual de 4%, o rendimento total seria de 9% ao ano.

: Supondo um rendimento de 5% ao ano acima do IPCA e uma inflação anual de 4%, o rendimento total seria de 9% ao ano. Cálculo: Investindo R$ 1 milhão no Tesouro IPCA+, o rendimento anual bruto seria de R$ 90.000. Após deduzir o Imposto de Renda (alíquota de 15% para aplicações acima de dois anos), o rendimento líquido seria de aproximadamente R$ 76.500, ou R$ 6.375 por mês.

CDB (Certificado de Depósito Bancário)

Os CDBs são títulos emitidos por bancos para captar recursos e costumam oferecer rendimentos atrativos, especialmente quando comparados à poupança.

CDBs a 110% do CDI

Os CDBs que rendem 110% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) são bastante comuns e oferecem uma boa rentabilidade.

Rendimento : Com a Selic a 10,5% ao ano, o CDI também está em 10,5%. Portanto, um CDB que paga 110% do CDI teria um rendimento bruto de 11,55% ao ano.

: Com a Selic a 10,5% ao ano, o CDI também está em 10,5%. Portanto, um CDB que paga 110% do CDI teria um rendimento bruto de 11,55% ao ano. Cálculo: Investindo R$ 1 milhão em um CDB que paga 110% do CDI, o rendimento anual bruto seria de R$ 115.500. Após deduzir o Imposto de Renda (alíquota de 15% para aplicações acima de dois anos), o rendimento líquido seria de aproximadamente R$ 98.175, ou R$ 8.181,25 por mês.

Comparação dos rendimentos

Tipo de Investimento Rendimento Anual Bruto Rendimento Anual Líquido Rendimento Mensal Líquido Poupança R$ 73.500 R$ 73.500 R$ 6.125 Tesouro Selic R$ 105.000 R$ 89.250 R$ 7.437,50 Tesouro IPCA+ R$ 90.000 R$ 76.500 R$ 6.375 CDB (110% do CDI) R$ 115.500 R$ 98.175 R$ 8.181,25

Qual investimento escolher?

Após a estabilização da Selic, as opções de renda fixa continuam sendo alternativas atrativas para investidores que buscam segurança e rentabilidade. Entre as opções analisadas, os CDBs que rendem 110% do CDI se destacam pelo maior rendimento líquido mensal, seguidos pelo Tesouro Selic. A poupança, apesar de ser a opção mais segura e tradicional, oferece o menor rendimento.