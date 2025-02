Quanto rende R$ 1.000 por mês na poupança e no Tesouro Selic depois de um ano?

Investir R$ 1.000 por mês é uma estratégia eficaz para quem deseja construir uma reserva financeira ou tirar algum sonho do papel. Mas onde esse dinheiro pode render mais: na poupança ou no Tesouro Selic? A resposta depende das características de cada aplicação e do cenário econômico atual.

Rentabilidade na poupança

A poupança possui uma rentabilidade atrelada à taxa Selic. Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, como é o caso atualmente, a poupança rende 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR). Com a Selic em 13,25% ao ano e considerando uma TR próxima de zero, ao investir R$ 1.000 por mês, após 12 meses, o saldo acumulado seria de aproximadamente R$ 12.779,57. Esse valor inclui os R$ 12.000 investidos e cerca de R$ 779,57 de rendimentos.

Rentabilidade no Tesouro Selic

O Tesouro Selic acompanha a taxa básica de juros e, geralmente, oferece um rendimento superior ao da poupança. Com a Selic a 13,25% ao ano, o rendimento bruto anual seria equivalente a essa taxa. No entanto, é necessário descontar a taxa de custódia da B3, que é de 0,2% ao ano para valores acima de R$ 10 mil, e o Imposto de Renda, que varia de 22,5% a 15% sobre os rendimentos, dependendo do prazo de aplicação.

Considerando esses descontos e aplicando R$ 1.000 mensais, ao final de 12 meses, o saldo acumulado seria de aproximadamente R$ 12.850,00. Esse valor inclui os R$ 12.000 investidos e cerca de R$ 850,00 de rendimentos líquidos.

Comparativo entre poupança e Tesouro Selic

Embora ambos os investimentos sejam considerados seguros, o Tesouro Selic tende a oferecer uma rentabilidade líquida superior à da poupança, especialmente em cenários de taxa Selic elevada. No exemplo acima, a diferença de rendimento após um ano seria de aproximadamente R$ 70,00 em favor do Tesouro Selic.

Antes de tomar qualquer decisão, é sempre importante considerar seu perfil de investidor, a necessidade de liquidez e o planejamento financeiro. Consultar um especialista também pode ser uma boa ideia para garantir que sua escolha de investimento esteja alinhada com seus objetivos.