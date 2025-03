Quanto rende R$ 1.000 por mês investidos em um CDB de longo prazo com 115% do CDI?

Quando se fala sobre investimentos no Brasil, um dos produtos mais populares é o Certificado de Depósito Bancário (CDB). Esse tipo de aplicação financeira é uma das opções mais comuns oferecidas pelos bancos para quem busca rentabilidade e segurança, e funciona como um empréstimo que o investidor faz a uma instituição financeira, ao passo, que essa paga juros a este.

Essa rentabilidade é normalmente atrelada ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário), uma taxa de juros média dos empréstimos realizados entre os bancos, sendo um parâmetro utilizado para calcular a rentabilidade de diversos investimentos, como o CDB e outros.

Entenda mais sobre essa aplicação e descubra quanto rende R$ 1.000 aplicados todo mês em um CDB com 115% do CDI, levando em consideração a Selic atual de 13,25% ao ano.

Quanto rende o valor?

Para fazer este cálculo é preciso considerar alguns pontos como a rentabilidade, liquidez e taxação sobre o rendimento.

Rentabilidade

Com a Selic a 13,25% ao ano, o CDI está em torno de 13,10% ao ano (a taxa do CDI é geralmente um pouco abaixo da Selic). Aplicando 115% do CDI, o rendimento anual do CDB seria de aproximadamente 15,07% ao ano. Esse é o retorno bruto, ou seja, antes da taxação do imposto de renda.

Liquidez

A liquidez de um CDB pode variar dependendo do tipo de contrato. Se o CDB for de longo prazo, pode haver menos liquidez, o que significa que o investidor pode ter que esperar até o vencimento do título para resgatar o valor total. Por outro lado, costumam oferecer uma rentabilidade mais atrativa em troca desse “bloqueio” do dinheiro por um período maior.

Taxação sobre a aplicação

O imposto de renda sobre os rendimentos de um CDB segue a tabela regressiva, que varia de acordo com o tempo de aplicação. Para um de longo prazo (acima de 2 anos), a alíquota será de 15% sobre o lucro. Isso significa que, ao final do período, o valor resgatado será o montante inicial, mais os rendimentos líquidos após o desconto do imposto.

Agora, considerando que o investidor faça um aporte de R$ 1.000 todo mês, ao final de 12 meses, ele terá investido R$ 12.000. Com a rentabilidade de 15,07% ao ano, e descontando os impostos, o retorno após 1 ano seria em torno de R$ 1.805,25 (considerando o valor bruto de R$ 1.974,00, menos o imposto de 15%).

Além disso, com os juros compostos e o aporte mensal de R$ 1.000, o rendimento será progressivo, ou seja, o retorno aumenta conforme o tempo passa, pois o rendimento se acumula sobre o montante anterior.

Quais as vantagens de investir em CDB de longo prazo?

Investir em um CDB de longo prazo oferece várias vantagens. A principal delas é a rentabilidade superior em relação a investimentos de menor prazo ou de baixo risco, como a poupança.

Com a alta da taxa Selic e o pagamento de 115% do CDI, esse tipo de CDB se torna uma excelente alternativa para quem deseja rentabilidade mais alta sem abrir mão da segurança, já que esses investimentos são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que cobre até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, em caso de falência da instituição financeira.

Outro benefício é que, ao optar por prazos mais longos, o investidor pode garantir taxas de juros melhores, já que, normalmente, os bancos oferecem condições mais vantajosas para quem se compromete a manter o investimento por mais tempo.

Por que você deve saber disso?

Saber calcular o rendimento de uma aplicação como essa ajuda o investidor a tomar decisões mais informadas sobre onde alocar seus recursos, garantindo um retorno mais alto no longo prazo. Além disso, entender a relação entre o CDI e o CDB é fundamental para otimizar os ganhos e comparar diferentes produtos financeiros.

Por isso, ao avaliar a melhor opção de investimento para o seu perfil, considerar um CDB de longo prazo pode ser uma excelente estratégia para quem quer aproveitar os benefícios dos juros compostos e das taxas atrativas.