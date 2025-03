Quanto rendem R$ 1 mil investidos no Tesouro Selic com a Selic a 14,25%? Com alta da taxa básica de juros, Tesouro Selic se destaca como opção segura e acessível para quem deseja começar a investir.

Com a Selic a 14,25% ao ano, o Tesouro Selic volta a ser um dos investimentos mais rentáveis e seguros para aplicações de curto e médio prazo. (J Studios/Getty Images)