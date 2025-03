Quanto rende investir R$ 500 por mês no Tesouro Selic por 1 ano?

Investir no Tesouro Selic é uma das opções mais acessíveis e seguras para quem busca rentabilidade sem abrir mão da liquidez. Este é um título público emitido pelo Tesouro Nacional, e que oferece rendimentos atrelados à taxa Selic (a taxa básica de juros da economia).

Isso garante que o investidor tenha uma rentabilidade previsível e de baixo risco. Além disso, é ideal para quem deseja resgatar o valor investido com facilidade, uma vez que a liquidez desse título é bastante alta.

Para quem pretende começar a investir com valores pequenos, esta pode ser uma excelente escolha, com aportes a partir de R$ 30,00. Já quem consegue aplicar R$500 ao mês, conseguirá melhores resultados ao final de um ano. Veja quanto o montante inicial pode render.

Quanto rende o investimento ao final de um ano?

Investindo R$ 500 por mês no Tesouro Selic durante 12 meses, você estará aplicando R$ 6.000 ao longo do ano. Com a taxa Selic atual de 13,25% ao ano, o rendimento do Tesouro Selic seria de aproximadamente 13,12% ao ano, já descontados os impostos e taxas.

Para calcular o retorno final, é preciso considerar o rendimento do título, que varia conforme a taxa Selic, e o Imposto de Renda, que incide sobre os rendimentos. A tributação segue a tabela regressiva, na qual quanto mais tempo o investidor mantém o investimento, menor será a alíquota do imposto. No caso de um investimento de 12 meses, a alíquota de Imposto de Renda seria de 17,5%.

Com isso, ao final do ano, considerando o valor investido de R$ 6.000, o investidor poderia esperar um montante de aproximadamente R$ 6.400, já considerando os impostos e taxas.

Esse valor pode variar um pouco dependendo das oscilações da Selic durante o ano, mas, de maneira geral, o Tesouro Selic é uma opção estável e segura para quem busca rentabilidade com baixo risco.

Por que é importante fazer investimentos?

Investir é fundamental para quem deseja ver seu dinheiro trabalhar a seu favor e garantir uma maior rentabilidade do que a oferecida pela poupança, por exemplo.

Com a inflação corroendo o poder de compra da moeda, deixar o dinheiro parado em contas correntes ou na poupança pode resultar em perdas reais de valor ao longo do tempo. Investir, por outro lado, pode ajudar a proteger seu patrimônio e até mesmo gerar uma renda extra, dependendo do tipo de investimento escolhido.

No caso do Tesouro Selic, o investidor tem a garantia de rentabilidade, com baixo risco, além de uma liquidez bastante elevada, ou seja, pode resgatar o valor investido com facilidade, se necessário.

3 dicas para fazer o dinheiro render mais

Algumas dicas podem ajudar a fazer o montante render. Veja:

Diversifique seus investimentos: Embora o Tesouro Selic seja uma opção segura e rentável, considerar outros tipos de investimentos, como o Tesouro IPCA+ ou fundos de investimento, pode aumentar o potencial de rentabilidade, especialmente em prazos mais longos. Reinvista seus rendimentos: Em vez de retirar os rendimentos do seu investimento, reinvestir os juros ganhos pode aumentar significativamente o valor acumulado ao longo do tempo, aproveitando o poder dos juros compostos. Fique atento às taxas: As taxas de administração cobradas pelas corretoras podem impactar o rendimento final. Optar por corretoras com taxas mais baixas pode aumentar a rentabilidade líquida do seu investimento.

Por que você deve saber disso?

Saber como o Tesouro Selic pode potencializar seus investimentos é essencial para quem deseja garantir um futuro financeiro mais seguro e rentável. Mesmo que o valor investido seja pequeno, como R$ 500 por mês, o rendimento seguro e a liquidez desse título o tornam uma ótima opção para iniciantes no mercado financeiro.

Além disso, entender os impactos das taxas e do imposto de renda sobre os rendimentos é crucial para tomar decisões mais inteligentes e maximizar seus ganhos no longo prazo.