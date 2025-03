Quanto rende investir R$ 5.000 por mês no CDB com 110% do CDI?

Investir em um CDB (Certificado de Depósito Bancário) com 110% do CDI tem sido uma das opções mais procuradas por investidores que buscam uma alternativa conservadora, com bom rendimento, em um cenário de juros elevados. No Brasil, com a taxa Selic em 13,25% ao ano, esse tipo de aplicação se torna bastante atrativo. Mas quanto será que rende um investimento de R$ 5.000 mensais nesse tipo de CDB?

Ao investir R$ 5.000 por mês em um CDB com 110% do CDI, você estaria garantindo uma rentabilidade superior à poupança e a outros produtos de renda fixa, com o diferencial de um retorno mais atraente e seguro.

O que é o CDB com 110% do CDI?

O CDB com 110% do CDI é uma modalidade de investimento que oferece uma rentabilidade de 110% sobre a variação do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). O CDI, por sua vez, é uma taxa de juros usada como referência entre as instituições financeiras, e geralmente acompanha a taxa Selic.

Atualmente, com a Selic a 13,25% ao ano, o CDI se encontra em 13,15%. Portanto, um CDB que paga 110% do CDI oferece um rendimento de aproximadamente 14,46% ao ano. Essa rentabilidade é post-fixada, ou seja, ela varia conforme a taxa do CDI, o que garante ao investidor que o rendimento acompanhará as mudanças na taxa de juros do país.

Como funciona o CDB com 110% do CDI?

Ao investir em um CDB, você está emprestando dinheiro para um banco, e, em troca, o banco oferece um retorno sobre o valor aplicado. O funcionamento do CDB é simples. O investidor faz aportes mensais, no caso, de R$ 5.000. A cada mês, o banco calcula o rendimento sobre o valor investido, e os juros compostos fazem com que o valor total aplicado cresça ao longo do tempo. Além disso, esse tipo de investimento é garantido pelo FGC (Fundo Garantidor de Crédito), o que oferece uma camada extra de segurança para o investidor, com cobertura de até R$ 250.000 por CPF e por instituição financeira.

Horizonte de tempo: 1, 3 e 5 anos

A rentabilidade do CDB com 110% do CDI varia dependendo do tempo em que o dinheiro é investido. O Imposto de Renda (IR) segue uma tabela regressiva, o que significa que o prazo de aplicação impacta diretamente o quanto será pago de imposto sobre os rendimentos.

Investimento de 1 ano

Em um horizonte de 1 ano, o imposto de renda será de 20% sobre os rendimentos. Portanto, o rendimento bruto de 14,46% ao ano será reduzido para cerca de 11,57% líquidos. Ao investir R$ 5.000 por mês, ao final de 1 ano, o montante total acumulado pode ultrapassar R$ 70.000, dependendo das condições do mercado.

Investimento de 3 anos

Com um prazo de 3 anos, a alíquota do Imposto de Renda será de 17,5%, o que aumenta a rentabilidade líquida. Considerando uma rentabilidade de 14,46% ao ano, a rentabilidade líquida será de cerca de 11,94%. Investindo R$ 5.000 por mês durante esse período, o montante acumulado pode superar R$ 270.000.

Investimento de 5 anos

No caso de um investimento de 5 anos, a alíquota do Imposto de Renda cai para 15%, o que garante um retorno ainda mais vantajoso. A rentabilidade líquida anual pode chegar a 12,26%, o que resulta em um montante acumulado superior a R$ 500.000 ao longo do período, considerando aportes mensais de R$ 5.000.

Vantagens do CDB

Investir em um CDB com 110% do CDI oferece diversas vantagens para o investidor, especialmente em um cenário de juros elevados como o atual. Entre os principais benefícios estão:

Segurança: o CDB é um investimento de baixo risco, já que é garantido pelo FGC, o que protege o investidor em caso de falência da instituição financeira emissora. Rentabilidade superior à poupança: o rendimento do CDB com 110% do CDI é bem superior ao da poupança, que atualmente oferece cerca de 6,17% ao ano. Isso faz com que o CDB seja uma opção mais vantajosa para quem quer um rendimento mais atrativo. Rentabilidade pós-fixada: o fato de o CDB ser atrelado ao CDI, que acompanha a Selic, permite que o investidor tenha sua rentabilidade aumentada conforme a taxa básica de juros sobe. Isenção de taxas de administração: diferente de alguns fundos de investimento, o CDB não cobra taxas de administração, o que faz com que o rendimento do investimento não seja corroído por custos adicionais.

Vale a pena investir no CDB com 110% do CDI?

O CDB com 110% do CDI se apresenta como uma das melhores opções de investimento para quem busca segurança e uma rentabilidade superior à poupança, especialmente em um cenário de taxa Selic alta. O rendimento oferece uma boa relação entre risco e retorno, sendo interessante tanto para quem deseja investimentos de curto prazo (1 ano) quanto para aqueles que buscam aplicações mais longas (3 a 5 anos).

Portanto, investir R$ 5.000 por mês nesse CDB pode ser uma ótima estratégia para aumentar o patrimônio de forma consistente e segura, aproveitando as altas taxas de juros atuais.