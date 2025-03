Quanto rende investir R$ 1.000 por mês na renda fixa em 5 anos?

Investir R$ 1.000 por mês durante cinco anos pode ser uma forma eficiente de construir patrimônio com segurança. A renda fixa oferece diversas opções, como CDB, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+ e LCI/LCA, cada uma com características próprias de rentabilidade, liquidez e tributação. Mas qual dessas opções pode trazer os melhores retornos?

Como funciona a renda fixa?

Os investimentos de renda fixa oferecem previsibilidade e segurança ao investidor. Eles funcionam como um empréstimo do investidor para o governo ou instituições financeiras, que pagam juros pelo uso desse dinheiro.

As principais opções são:

CDB (Certificado de Depósito Bancário): título emitido por bancos que pode render um percentual do CDI.

título emitido por bancos que pode render um percentual do CDI. Tesouro Selic: título público que acompanha a taxa Selic, indicado para reserva de emergência.

título público que acompanha a taxa Selic, indicado para reserva de emergência. Tesouro IPCA+: título que combina uma taxa fixa com a variação da inflação, garantindo ganho real ao longo do tempo.

título que combina uma taxa fixa com a variação da inflação, garantindo ganho real ao longo do tempo. LCI/LCA (Letras de Crédito Imobiliário/Agronegócio): títulos isentos de Imposto de Renda, emitidos para financiar setores específicos.

Quanto rende investir R$ 1.000 por mês por 5 anos?

Cada investimento tem uma forma diferente de remuneração. Considerando um aporte mensal de R$ 1.000 durante 60 meses, os valores finais seriam:

CDB (100% do CDI): aproximadamente R$ 142.000 , já descontado o Imposto de Renda.

aproximadamente , já descontado o Imposto de Renda. Tesouro Selic: rendimento final em torno de R$ 141.500 , considerando a taxa Selic atual.

rendimento final em torno de , considerando a taxa Selic atual. Tesouro IPCA+ (5% + IPCA de 4%): saldo final próximo de R$ 145.000 , já descontados impostos.

saldo final próximo de , já descontados impostos. LCI/LCA (90% do CDI): aproximadamente R$ 144.000, sem desconto de Imposto de Renda.

Vantagens de cada investimento

O Tesouro Selic é ideal para quem busca segurança e liquidez , sendo uma boa opção para reserva de emergência .

é ideal para quem busca , sendo uma boa opção para . O Tesouro IPCA+ protege contra a inflação e é recomendado para quem deseja ganhos no longo prazo .

protege contra a e é recomendado para quem deseja . O CDB pode oferecer boa rentabilidade, mas é preciso observar o percentual do CDI oferecido pelo banco.

pode oferecer boa rentabilidade, mas é preciso observar oferecido pelo banco. A LCI/LCA tem a vantagem da isenção de Imposto de Renda, o que aumenta a rentabilidade líquida.

Riscos a considerar

Embora sejam opções seguras, esses investimentos apresentam alguns riscos:

Tesouro Selic e Tesouro IPCA+: podem sofrer oscilações no mercado secundário , gerando perdas caso sejam vendidos antes do vencimento.

podem sofrer , gerando perdas caso sejam vendidos antes do vencimento. CDB e LCI/LCA: têm risco de crédito do banco emissor, mas contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para valores de até R$ 250 mil por instituição .

têm do banco emissor, mas contam com a garantia do para valores de até . Inflação: caso a inflação suba além do esperado, o Tesouro Selic e o CDB podem perder poder de compra, enquanto o Tesouro IPCA+ se torna mais vantajoso.

Vale a pena?

Investir R$ 1.000 por mês durante 5 anos pode resultar em um saldo final entre R$ 141.500 e R$ 145.000, dependendo da escolha do investimento. O Tesouro IPCA+ e a LCI/LCA apresentam os melhores retornos, enquanto o Tesouro Selic se destaca pela segurança e liquidez. A escolha ideal depende do perfil do investidor e de seus objetivos financeiros no longo prazo.