Quanto rende guardar R$ 300 por mês em um fundo de renda fixa tradicional?

Fundos de renda fixa são produtos de investimento que aplicam a maior parte de seus recursos em ativos com rentabilidade previsível, como títulos públicos, CDBs e debêntures.

Diferentemente dos fundos de renda variável, que investem em ações e outros ativos mais voláteis, estes buscam retornos mais estáveis e com menor risco, e são indicados para perfis conservadores ou para quem deseja equilibrar a carteira com aplicações mais seguras.

A rentabilidade destes está geralmente atrelada a índices como o CDI ou a Selic , e seu desempenho depende da política de juros do país.

Entenda mais sobre a aplicação e veja quanto rende o valor ao final de cada mês.

Renda fixa: quanto rende guardar R$ 300 por mês?

Com a Selic em 14,25% ao ano, guardar R$ 300 por mês em um fundo de renda fixa tradicional — que pode ser um fundo DI (Depósitos Interbancários) ou outro fundo de renda fixa com rendimento atrelado à taxa Selic — pode resultar em um bom acúmulo no longo prazo.

Em uma simulação com rendimento líquido mensal de 0,95% (já descontando taxas e impostos), o investidor teria aproximadamente R$ 3.720 após 12 meses. Em dois anos, o valor acumulado sobe para mais de R$ 7.900.

Em comparação, a poupança, com rendimento atual de 0,5% ao mês, entregaria cerca de R$ 3.680 ao fim de um ano com o mesmo valor aplicado.

Já o Tesouro Selic, considerado o investimento mais seguro do país, tende a acompanhar a Selic com maior fidelidade, e pode render um pouco mais que fundos tradicionais, dependendo das taxas cobradas.

CDBs de bancos médios também são uma boa opção, podendo oferecer rendimentos entre 100% e 110% do CDI, o que representa ganhos mais expressivos se o investidor mantiver a aplicação até o vencimento.

Quais as principais vantagens de investir em renda fixa?

A principal vantagem desse tipo de aplicação está na previsibilidade. Como os retornos seguem uma taxa previamente acordada ou indexada, o investidor consegue planejar com mais clareza seus objetivos financeiros. Além disso, é uma aplicação com menor exposição ao risco, ideal para quem deseja proteger o capital ou formar uma reserva de emergência.

Fundos de renda fixa oferecem também diversificação automática, uma vez que investem em uma cesta de títulos, o que dilui o risco de crédito. Outro ponto positivo é a acessibilidade, com aportes mínimos baixos e possibilidade de resgates com liquidez diária, dependendo do fundo.

Cuidados na hora de aplicar em renda fixa

Apesar da segurança, é necessário observar alguns pontos antes de aplicar o patrimônio. Um deles é a taxa de administração cobrada pelo fundo, que pode comprometer boa parte da rentabilidade se for elevada. Fundos que cobram taxas acima de 1% ao ano devem ser analisados com cautela.

Também é importante verificar o prazo de carência e o prazo para resgate, pois nem todos os fundos oferecem liquidez imediata. Além disso, o investidor deve considerar a incidência do Imposto de Renda, que segue a tabela regressiva – quanto maior o tempo de aplicação, menor a alíquota.

Por fim, mesmo em renda fixa, há risco: se o fundo investir em títulos de empresas e essas enfrentarem dificuldades financeiras, pode haver perdas.

Por que você deve saber disso?

Compreender o funcionamento e o potencial dos fundos de renda fixa é essencial para quem busca estabilidade e disciplina financeira.

Guardar R$ 300 por mês pode parecer pouco, mas ao longo do tempo, com os juros compostos trabalhando a favor, esse hábito pode resultar em uma reserva robusta e estratégica para o futuro.

Em um cenário de Selic elevada, como o atual, as aplicações em renda fixa se tornam ainda mais atrativas frente à renda variável, com menos volatilidade e riscos.

Ter clareza sobre onde e como aplicar seu dinheiro permite que você tome decisões alinhadas aos seus objetivos e construa uma trajetória financeira sólida e segura.