Quanto rende aplicar R$ 70 mil em fundo multimercado conservador por 2 anos?

O fundo multimercado é uma alternativa de investimento que reúne diferentes tipos de ativos, como ações, renda fixa, câmbio e outros instrumentos financeiros, com o objetivo de gerar rentabilidade superior à da poupança, ao mesmo tempo em que diversifica os riscos.

Este pode ser conservador, moderado ou arrojado, dependendo do grau de exposição ao risco que o gestor decide assumir. No primeiro, o foco é em renda fixa e ativos mais seguros, buscando uma rentabilidade estável, porém com menores riscos de perdas.

Esse tipo de fundo é indicado para quem deseja preservar o capital e obter um retorno um pouco mais atrativo do que as opções mais conservadoras, como a poupança , mas sem se expor a grandes volatilidades do mercado.

Quanto rende R$ 70 mil em fundo multimercado conservador por 2 anos?

Quem decidir investir R$ 70 mil em um fundo multimercado conservador com uma rentabilidade média de 8% a.a. — que é uma estimativa razoável para esse tipo de fundo em um cenário com a Selic a 14,25% a.a. —, ao longo de dois anos pode esperar um retorno aproximado de R$ 10.880, acumulando um total de R$ 80.880 ao final do período.

Essa rentabilidade leva em conta os juros compostos e a valorização gradual dos ativos do fundo. Vale lembrar que o rendimento pode variar, pois depende da gestão do mesmo e das condições de mercado, mas fundos conservadores tendem a apresentar uma performance estável, mesmo que com retornos menores se comparados aos mais arrojados.

O que você precisa saber antes de investir em fundos multimercados?

Antes de aplicar seu dinheiro, é importante entender algumas características desse tipo de investimento. Primeiramente, os fundos multimercados têm uma gestão ativa, o que significa que o gestor do fundo decide onde investir de acordo com as condições do mercado.

Também é essencial verificar o histórico de rentabilidade do fundo, seus custos de administração e taxas de performance, que podem afetar o retorno final. Além disso, em um fundo conservador, o foco é em renda fixa e ativos de baixo risco, mas isso não significa que não existam riscos envolvidos.

Mesmo este tipo pode ser impactado por fatores econômicos, como a inflação ou mudanças nas taxas de juros. Portanto, é fundamental estar ciente de que, embora o risco seja menor, não há garantia de ganhos fixos.

Para quem é leigo, é importante também verificar o perfil de risco do fundo e escolher aquele que se alinha melhor ao seu objetivo financeiro.

Para qual perfil de investidor essa aplicação é mais indicada?

O fundo multimercado conservador é ideal para investidores com perfil conservador, que priorizam a preservação do capital e buscam um retorno moderado e estável, sem se expor a grandes riscos.

É recomendado para quem tem objetivos financeiros de curto a médio prazo e não deseja volatilidade, preferindo uma rentabilidade mais previsível, mas ainda assim superior à da poupança.

Esse tipo de fundo também pode ser uma boa opção para quem já possui outras aplicações mais arrojadas em sua carteira e deseja balancear o risco com uma opção mais segura e com menos exposição ao mercado de ações.

Por que você deve saber disso?

Compreender como funcionam os fundos multimercados conservadores e calcular o quanto seu dinheiro pode render com essa opção é fundamental para tomar decisões de investimento mais informadas.

Esse tipo de fundo oferece uma forma de garantir um retorno mais seguro e diversificado sem abrir mão de uma rentabilidade superior à da poupança.

Saber o que esperar em termos de rentabilidade, custos e riscos pode ajudar você a planejar melhor o futuro financeiro, atingindo seus objetivos de curto e médio prazo de forma mais eficiente.