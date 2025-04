Quanto rende aplicar R$ 200 mil em CDB de 120% do CDI por 36 meses?

Investir em CDBs pode ser uma excelente estratégia para quem busca boa rentabilidade, especialmente com as taxas de juros elevadas, como vemos atualmente. Com a Selic a 14,25% ao ano, esses investimentos se tornam ainda mais atraentes. Mas quanto um investimento de R$ 200 mil em um CDB de 120% do CDI pode render em 36 meses? Entenda como esse tipo de aplicação funciona e o que você pode esperar de retorno.

O que é um CDB de 120% do CDI?

Os CDBs são títulos de renda fixa emitidos por bancos para captar recursos no mercado. Em troca, o investidor recebe uma remuneração, geralmente atrelada a um percentual do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que serve como referência para a rentabilidade dos investimentos. Quando se fala em um CDB de 120% do CDI, significa que o rendimento oferecido será 20% superior ao CDI.

No atual cenário, com a taxa DI próxima de 14,15% ao ano, um CDB de 120% do CDI renderia, portanto, 120% de 14,15%, ou seja, 17,0% ao ano. Essa rentabilidade está acima da média de outras alternativas de renda fixa, como a poupança, o que torna os CDBs uma opção atraente para quem busca maior retorno com baixo risco.

Quanto rende investir R$ 200 mil em 36 meses?

Considerando uma rentabilidade anual de 17,0%, ao final de 36 meses, o investimento de R$ 200 mil em um CDB de 120% do CDI renderia aproximadamente R$ 302.275, o que significa um ganho de R$ 102.275 em juros. Esse rendimento é superior ao de muitos investimentos mais conservadores, e pode ser uma excelente forma de proteger seu capital contra a inflação enquanto ainda alcança um retorno significativo.

Fatores a se considerar antes de investir em CDB

1. Impostos: o Imposto de Renda é cobrado sobre os rendimentos dos CDBs, com alíquotas que variam de 22,5% a 15%, dependendo do prazo do investimento. No caso de um CDB de 36 meses, a alíquota seria de 15%.

2. Liquidez: a liquidez do CDB pode variar dependendo da instituição financeira e do produto. CDBs com alta rentabilidade, como os de 120% do CDI, geralmente têm prazos maiores e não permitem o resgate antecipado sem perda de rentabilidade.

3. Diversificação: embora o CDB seja uma opção segura, é sempre importante diversificar a carteira de investimentos. Isso ajuda a mitigar riscos e otimizar os ganhos, distribuindo o capital entre diferentes tipos de ativos.

Vale a pena esse tipo de investimento?

Aplicar R$ 200 mil em um CDB de 120% do CDI por 36 meses pode ser uma excelente estratégia para quem busca uma rentabilidade superior à da poupança, com o benefício de um risco relativamente baixo. No entanto, é fundamental considerar os fatores como impostos e liquidez antes de tomar uma decisão de investimento. Diversificar sua carteira e entender bem as condições do CDB escolhido são passos essenciais para garantir um bom retorno.