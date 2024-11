Quanto R$ 140 milhões da Mega-Sena rendem por mês com a nova Selic?

Ganhar R$ 140 milhões na Mega-Sena pode parecer um sonho, mas quem conquista esse prêmio precisa considerar formas de investimento para fazer o valor render. A poupança é uma opção popular, mas existem alternativas que podem oferecer retornos maiores. Vamos calcular quanto esses R$ 140 milhões renderiam na poupança e comparar com outros investimentos de renda fixa, considerando a taxa Selic atual de 11,25%.

Nesta quinta-feira, 7, as seis dezenas do concurso 2.794 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio acumulado está estimado em R$ 140 milhões.

Rendimento de R$140 milhões na poupança

Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, como atualmente, a poupança rende 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR), que atualmente está próxima de zero. Assim, o rendimento mensal seria de aproximadamente 0,5% sobre o valor aplicado.

Cálculo: R$ 140.000.000 x 0,005 = R$ 700.000

Portanto, os R$ 140 milhões renderiam cerca de R$ 700 mil por mês na poupança.

Rendimento em CDB a 100% do CDI

Certificados de Depósito Bancário (CDBs) costumam acompanhar o CDI, que fica próximo da Selic. Com a Selic a 11,25%, o rendimento anual de um CDB de 100% do CDI seria próximo desse valor, o que resulta em um rendimento mensal aproximado de 0,89%.

Cálculo: R$ 140.000.000 x 0,0089 = R$ 1.246.000

Assim, o rendimento mensal no CDB seria de aproximadamente R$ 1.246.000, quase o dobro do rendimento da poupança.

Rendimento no Tesouro Selic

O Tesouro Selic é um título público com rentabilidade próxima à Selic e liquidez diária, sendo uma opção segura para quem busca rendimentos superiores à poupança. Com a Selic a 11,25%, o rendimento líquido mensal, após a taxa de custódia de 0,25% ao ano, seria de aproximadamente 0,88%.

Cálculo: R$ 140.000.000 x 0,0088 = R$ 1.232.000

No Tesouro Selic, os R$ 140 milhões renderiam cerca de R$ 1.232.000 por mês.

LCI/LCA – Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio

As LCIs e LCAs são isentas de Imposto de Renda para pessoas físicas e têm rendimentos atrelados ao CDI, podendo oferecer cerca de 90% do CDI. Com uma rentabilidade aproximada de 0,8% ao mês, temos:

Cálculo: R$ 140.000.000 x 0,008 = R$ 1.120.000

Assim, o rendimento mensal em uma LCI/LCA seria de aproximadamente R$ 1.120.000, e, por ser isento de IR, o retorno é vantajoso.

Comparação final

Investimento Rendimento Mensal Aproximado Poupança R$ 700.000 CDB (100% do CDI) R$ 1.246.000 Tesouro Selic R$ 1.232.000 LCI/LCA (90% CDI) R$ 1.120.000

Como funciona o rendimento da poupança?

A poupança é uma das opções de investimento mais populares entre os brasileiros. Seu funcionamento é relativamente simples: os valores depositados na poupança são remunerados conforme a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial (TR) e a remuneração adicional, de acordo com a taxa básica de juro, a Selic1.

Quando a Selic está igual ou abaixo de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança corresponde a 70% da taxa Selic, mais a taxa referencial (TR)1.

Por outro lado, se a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, o rendimento passa a ser de 0,5% ao mês, acrescido da TR1. Vale ressaltar que o rendimento da poupança é isento de imposto de renda.

Qual a probabilidade de vencer na Mega-Sena

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 5,00 é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal1.

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:

Pagar dívidas

Investir no futuro

Fazer uma viagem dos sonhos

Ajudar a sua família e amigos

Fazer a diferença no mundo

A melhor maneira de usar o prêmio da Mega-Sena é aquela que atende às suas necessidades e objetivos individuais.

Como assistir ao sorteio da Mega-Sena?

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Como apostar

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria.

O palpite mínimo custa R$ 5,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.

Dez maiores prêmios sorteados na Mega-Sena

Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54

Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00

Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74

Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75

Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89

Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52

Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36

Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19

Concurso 2.562 (08/02/2023) — R$ 152.807.887,30

Concurso 1.655 (22/11/2014) — R$ 135.315.118,96

