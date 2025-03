Quanto preciso investir para ter uma renda de R$ 20.000 por mês com a Selic a 14,25%?

Investir o próprio patrimônio é essencial para garantir estabilidade financeira no futuro. Mais do que guardar dinheiro, é preciso fazê-lo render de forma estratégica, com base em objetivos claros — como garantir uma renda mensal constante.

A Taxa Selic — principal taxa de juros do país —, que hoje está em 14,25% ao ano, influencia diretamente os ganhos dos principais investimentos em renda fixa, como Tesouro Direto, CDBs e até a poupança. Quanto mais alta ela estiver, maior tende a ser o rendimento bruto dessas aplicações.

Mas mesmo com juros elevados, alcançar uma renda passiva alta, como R$ 20 mil mensais, exige planejamento e um volume significativo de capital investido.

Quanto é preciso investir para ter uma renda de R$ 20 mil?

Com a Selic a 14,25%, a renda fixa oferece retornos expressivos, mas ainda assim, para ter uma renda mensal de R$ 20 mil apenas com os rendimentos, o valor aplicado precisa ser alto.

No Tesouro Selic ou em um CDB que remunere o equivalente à Selic, o rendimento anual gira em torno de 14,25% brutos — ou aproximadamente 11,5% líquidos, já descontando Imposto de Renda e taxa de custódia (no caso do Tesouro). Para gerar R$ 240 mil por ano (R$ 20 mil por mês), seria necessário investir cerca de R$ 2,1 milhões.

Na poupança, que rende 0,5% ao mês com a Selic acima de 8,5%, o rendimento anual é de 6,17%. Nesse caso, o valor necessário sobe para cerca de R$ 3,9 milhões, para garantir os mesmos R$ 20 mil mensais.

Investimentos de renda variável para alcançar o resultado desejado

Para quem aceita mais risco em troca de um rendimento potencialmente maior, a renda variável pode acelerar a construção de uma renda passiva.

Uma das principais estratégias é investir em ações que pagam dividendos, como bancos, elétricas e empresas de saneamento, que historicamente distribuem parte dos lucros aos acionistas. Com uma carteira bem diversificada, é possível alcançar uma rentabilidade média entre 6% e 10% ao ano apenas com dividendos.

Outra opção são os fundos imobiliários (FIIs), que investem em imóveis ou títulos do setor imobiliário e distribuem rendimentos mensais isentos de IR. Para gerar R$ 20 mil por mês com FIIs que pagam cerca de 0,8% ao mês, seria necessário um aporte de aproximadamente R$ 2,5 milhões.

Há ainda os ETFs de dividendos, que replicam carteiras de empresas que distribuem lucros, e os fundos multimercado, que combinam estratégias de renda fixa e variável — mas que não garantem uma renda mensal previsível.

Por que você deve saber disso?

Entender quanto é preciso investir para alcançar uma renda mensal de R$ 20 mil ajuda a definir metas realistas e construir um plano financeiro de longo prazo. Mesmo com a Selic elevada, depender exclusivamente da renda fixa exige um volume considerável de capital.

Por isso, conhecer outras alternativas e equilibrar risco e retorno é fundamental para alcançar esse objetivo de forma sustentável.

Mais do que focar no valor ideal, o mais importante é começar a investir com regularidade, aumentar os aportes com o tempo e manter uma estratégia adequada ao seu perfil e horizonte de investimento.