Quanto preciso investir em Tesouro Prefixado para garantir R$ 20 mil no vencimento?

O Tesouro Prefixado é uma modalidade de título público no qual o investidor sabe exatamente o quanto receberá no momento da compra, com uma taxa de juros definida no ato da aplicação. Ele se caracteriza pela rentabilidade previsível, o que garante segurança para quem deseja um retorno certo ao final do período de investimento.

Sua principal vantagem é a possibilidade de saber exatamente quanto se vai receber, sem depender de flutuações do mercado. Além disso, o título tem alta liquidez, já que pode ser resgatado antes do vencimento, mas isso pode acarretar em perdas caso o investidor precise vender em um momento desfavorável.

A tarifação desse título ocorre via Imposto de Renda, conforme o tempo de permanência do investimento, com alíquotas que variam de 22,5% a 15%, dependendo do prazo.

Qual valor é preciso investir para conseguir o rendimento idealizado?

Considerando uma taxa de juros de 14,25% ao ano, como está atualmente a Selic, o investidor que deseja garantir R$ 20 mil no vencimento de um título do Tesouro Prefixado precisa calcular o valor inicial necessário para que o rendimento ao longo do período seja suficiente. Usando a fórmula de juros compostos, é possível estimar esse montante.

Se o título for de 1 ano, por exemplo, será necessário investir cerca de R$ 17.520,00. Esse valor leva em conta a rentabilidade de 14,25% a.a. ao longo de 12 meses, resultando nos R$ 20 mil esperados no vencimento.

Para prazos mais longos, como 2 ou 3 anos, o valor inicial a ser investido pode ser ajustado, já que o rendimento se acumula de forma composta ao longo do tempo.

Quando e por que vale a pena investir no Tesouro Prefixado?

O Tesouro Prefixado é uma opção atrativa para investidores que buscam rentabilidade previsível e segurança no longo prazo. Esse título é mais adequado para quem tem um perfil de investidor moderado ou conservador, que prefere não correr o risco das flutuações do mercado e deseja um retorno fixo no vencimento.

A principal vantagem do Tesouro Prefixado é que, ao investir, o investidor já sabe exatamente quanto receberá no final do período, o que garante maior controle sobre os ganhos. No contexto atual, com a Selic alta, o investimento se torna ainda mais atrativo, pois oferece uma rentabilidade relativamente alta, especialmente para quem pode manter o investimento até o vencimento.

Por que você deve saber disso?

Compreender como a aplicação funciona e quando é vantajosa é fundamental para tomar decisões financeiras mais alinhadas aos seus objetivos. Saber disso permite ao investidor escolher o melhor tipo de título, considerando seu perfil de risco, seus objetivos financeiros e o cenário econômico atual, com a taxa Selic ainda alta, o que pode otimizar os ganhos do Tesouro Prefixado.