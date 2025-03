Quanto investir por mês a partir dos 20 anos para alcançar R$ 1 milhão aos 60

Investir desde jovem é uma das decisões mais importantes para quem busca alcançar grandes objetivos financeiros, como a meta de acumular R$ 1 milhão até os 60 anos. Ao começar aos 20 anos, a pessoa aproveita o benefício do tempo, permitindo que os juros compostos trabalhem a seu favor.

Quanto mais cedo se inicia o processo de investimento, menores os aportes mensais necessários para alcançar um valor significativo no futuro. Além disso, começar cedo dá ao investidor mais flexibilidade e a possibilidade de recuperar possíveis perdas ao longo do caminho.

A importância de começar cedo é simples: quanto antes você começar a guardar dinheiro, menos será preciso investir por mês, tornando a jornada financeira mais acessível e menos impactante no orçamento. Investir ao longo de várias décadas maximiza o efeito dos juros compostos, permitindo que o montante final cresça de forma exponencial.

Com isso em mente, veja opções possíveis de investimentos e descubra qual faz mais sentido para a sua realidade financeira.

Quanto é preciso investir para conseguir o valor?

Com a taxa Selic atual de 13,25% a.a., é possível alcançar R$ 1 milhão investindo de forma disciplinada e inteligente, mesmo começando aos 20 anos. Vamos analisar algumas das principais opções de investimento de renda fixa, como a poupança, CDB e Tesouro Selic, para entender como elas podem contribuir para esse objetivo.

Poupança

A poupança é um dos investimentos mais tradicionais no Brasil, sendo muito procurada por quem busca segurança. Sua rentabilidade é de 70% da Selic mais a TR (Taxa Referencial), o que significa que, com a Selic em 13,25% a.a., a rentabilidade da poupança seria de aproximadamente 9,275% ao ano.

Para alcançar a meta, a pessoa teria que investir cerca de R$ 1.030,00 por mês durante 40 anos. Apesar de ser isenta de Imposto de Renda (IR), oferece um rendimento relativamente baixo quando comparada a outras opções. Por isso, para alcançar R$ 1 milhão aos 60 anos investindo na poupança, seria necessário um aporte mensal elevado, que pode ser um impeditivo para muitos investidores, devido à sua baixa rentabilidade.

CDB (Certificado de Depósito Bancário)

Os CDBs oferecem uma rentabilidade superior à da poupança, com rendimento atrelado à Selic ou ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário). Apesar disso, é preciso atenção pois sua rentabilidade pode variar dependendo do banco emissor e do prazo do investimento.

Com a taxa Selic atual de 13,25%, é possível encontrar CDBs com rentabilidade de 100% a 110% do CDI, o que resulta em um rendimento de cerca de 13,25% a 14,5% ao ano. Para atingir o resultado esperado a pessoa precisaria investir aproximadamente R$ 790,00 por mês para alcançar R$ 1 milhão aos 60 anos.

O imposto de renda sobre os CDBs segue a tabela regressiva, começando em 22,5% para aplicações de até 180 dias, com uma redução gradual conforme o tempo de investimento aumenta. Mesmo com o imposto, o CDB pode ser uma alternativa mais interessante do que a poupança.

Tesouro Selic

O Tesouro Selic é um título público emitido pelo Governo Brasileiro, que tem sua rentabilidade atrelada à Selic. Com esta em 13,25%, o título tem uma rentabilidade de aproximadamente 13% a.a e o aporte mensal necessário para atingir o resultado almejado seria de cerca de R$ 840,00.

Esse investimento tem a vantagem de ser altamente seguro, já que é garantido pelo Tesouro Nacional. Além disso, sua liquidez é diária, o que significa que o investidor pode resgatar o valor investido a qualquer momento, sem grandes penalidades. No entanto, o Tesouro Selic também sofre a incidência de Imposto de Renda, de acordo com a tabela regressiva.

Renda variável: em quais opções investir para conseguir o montante aos 60 anos