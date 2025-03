Quanto investir para ganhar R$ 10.000 por mês com a Selic a 14,25%?

Invista em CDBs com boa rentabilidade : Para quem quer obter um retorno maior do que a poupança, mas ainda assim ter a segurança da renda fixa, o CDB é uma boa opção. Busque por CDBs que ofereçam rentabilidades atreladas a 100% do CDI ou mais.

Aproveite as oportunidades do Tesouro Direto: Mesmo com a rentabilidade do Tesouro Selic sendo um pouco inferior a de outros produtos, ele é ideal para quem busca segurança e rentabilidade estável. Para o longo prazo, considere a compra de outros títulos do Tesouro Direto, como o Tesouro Prefixado ou Tesouro IPCA, que podem oferecer melhores rendimentos no futuro.