Quanto investir em LCI/LCA 92% CDI para ter R$400 mensais isentos de IR?

Quem busca investir com segurança e retorno livre de imposto de renda encontra nas Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e do Agronegócio (LCA) uma opção atrativa. Mas quanto é necessário aplicar em um título que rende 92% do CDI para garantir uma renda mensal de R$ 400? Entenda o rendimento e as vantagens e desvantagens desse tipo de investimento.

Como funciona a LCI/LCA 92% do CDI

LCIs e LCAs são títulos emitidos por bancos que financiam os setores imobiliário e do agronegócio. Eles são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, o que aumenta a rentabilidade líquida para o investidor.

Atualmente, com o CDI em torno de 14,6% ao ano e a Selic em 14,75%, uma LCI/LCA que paga 92% do CDI rende cerca de 13,43% ao ano. Isso equivale a uma rentabilidade mensal aproximada de 1,05%, considerando o efeito dos juros compostos.

Quanto é preciso investir para obter R$ 400 mensais

Para ter uma renda mensal de R$ 400 com essa rentabilidade, basta dividir o valor desejado pela taxa mensal. Valor necessário = 400 ÷ 0,0105 ≈ R$ 38.095.

Ou seja, para receber cerca de R$ 400 por mês, você precisa investir algo em torno de R$ 38 mil em uma LCI/LCA que rende 92% do CDI.

Vantagens e desvantagens da LCI/LCA

Entre as vantagens, destacam-se a isenção do imposto de renda, a segurança de serem garantidas pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) até R$ 250 mil por CPF por instituição e a rentabilidade superior à da poupança.

Por outro lado, essas aplicações têm prazo de carência e vencimento definidos, o que limita a liquidez. Ou seja, não é possível resgatar o dinheiro a qualquer momento sem perder rendimento ou pagar penalidades. Além disso, o valor mínimo para investir varia entre bancos, podendo ser entre R$ 50 e R$ 1.000.

Fatores importantes a considerar

Antes de investir, avalie a instituição financeira, o prazo do título e o histórico da rentabilidade do CDI, que pode variar conforme o cenário econômico. Também é fundamental considerar o seu horizonte de investimento, pois LCIs e LCAs não são indicadas para quem precisa de liquidez imediata.

Além disso, embora a isenção de IR seja uma vantagem, outras opções de investimento podem ter rentabilidades maiores, mas com maior risco ou tributação.

Vale a pena investir em LCI/LCA para renda mensal?

Se o objetivo é ter uma renda passiva estável, com baixo risco e sem a mordida do imposto, investir em LCI/LCA pode ser uma boa alternativa. No entanto, é preciso estar disposto a deixar o dinheiro aplicado por períodos mais longos e aceitar a limitação na liquidez.

Para quem dispõe do montante necessário — cerca de R$ 38 mil para receber R$ 400 mensais — e prioriza segurança e praticidade, essa aplicação faz sentido. Mas para valores menores ou objetivos de curto prazo, outras opções podem ser mais adequadas.