O Tesouro Direto é uma opção popular de investimento no Brasil, especialmente entre aqueles que buscam segurança e rentabilidade previsível. Ao aplicar uma quantia mensal, como R$ 700 é possível acumular um valor significativo ao longo do tempo, especialmente considerando o atual cenário de Selic elevada, que está em 14,25% ao ano.

Conheça mais sobre a aplicação e veja se ela faz sentido para a sua realidade financeira.

O que é o Tesouro Direto?

De modo geral, pode-se dizer que o Tesouro Direto é uma forma de aplicar dinheiro diretamente em títulos públicos do governo, e seus principais produtos, como o Tesouro Selic, Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA+. Cada um destes têm características distintas de rentabilidade, prazos e índices de correção.

Para decidir qual o melhor investimento, é preciso levar em conta a sua realidade financeira e o que espera a médio e longo prazo.

Quanto acumula investindo R$ 700 mensais no Tesouro Direto durante 25 anos?

Para calcular quanto você pode acumular ao investir R$ 700 por mês no Tesouro Direto durante 25 anos, consideramos uma taxa de rentabilidade de 14,25% ao ano, igual à Selic atual. Vamos utilizar a fórmula de juros compostos para determinar o valor final do investimento:

Fórmula de Juros Compostos:

FV = P * [(1 + i)^n - 1] / i

Onde:

FV é o valor final acumulado;

P é o valor mensal investido (R$ 700);

i é a taxa de juros mensal (14,25% ao ano dividido por 12 meses);

n é o número de períodos (25 anos multiplicado por 12 meses).

Aplicando os valores, o cálculo seria:

P = R$ 700

i = 14,25% / 12 = 1,1875% ao mês

n = 25 anos * 12 meses = 300 meses

FV = 700 * [(1 + 0,011875)^300 - 1] / 0,011875

O resultado é que, ao final de 25 anos, investindo R$ 700 por mês com uma rentabilidade de 14,25% ao ano, o valor acumulado será de aproximadamente R$ 1.645.512,61.

Este valor consideraria um cenário ideal, sem interrupções no aporte mensal, e com a Selic constante ao longo do período, o que é improvável, mas serve como uma estimativa do potencial de crescimento desse investimento. Com esse montante, seria possível obter uma rentabilidade anual significativa, gerando uma boa renda passiva para o futuro.

O que saber antes de investir no Tesouro Direto?

Antes de começar a investir no Tesouro Direto, é importante entender alguns pontos essenciais:

Tipos de Títulos: O Tesouro Direto oferece diferentes tipos de títulos, como o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA+ e o Tesouro Prefixado. O primeiro tem menor volatilidade e é mais indicado para quem busca segurança e liquidez. Já o IPCA+ protege contra a inflação, e o Tesouro Prefixado oferece uma taxa fixa de rentabilidade. Rentabilidade: A rentabilidade do Tesouro Direto pode variar conforme a Selic e a inflação. Quando a taxa está alta, como atualmente, os títulos atrelados a ela tendem a ter rentabilidades mais atraentes. Tributação: O Imposto de Renda incide sobre os rendimentos dos títulos do Tesouro Direto, e a alíquota segue a tabela regressiva, que varia de 22,5% a 15%, conforme o tempo de permanência do investimento. Liquidez: O Tesouro Direto oferece liquidez diária, ou seja, é possível vender o título antes do vencimento, mas o valor pode ser impactado pela variação do mercado, especialmente em títulos prefixados.

Outras opções de investimentos para o valor

Investir R$ 700 por mês durante 25 anos não precisa ser limitado ao Tesouro Direto. Existem outras opções que podem ser mais vantajosas dependendo do seu perfil de risco e objetivos. Alguns exemplos são:

CDBs (Certificados de Depósito Bancário): Se você buscar um investimento de renda fixa, o CDB pode oferecer uma rentabilidade superior ao Tesouro Direto, especialmente se você optar por aqueles de bancos médios ou altos rendimentos, que oferecem taxas mais atrativas. Fundos imobiliários (FIIs): Para quem deseja diversificar, os fundos imobiliários oferecem a oportunidade de investir em imóveis, com rendimentos provenientes de aluguéis e ganhos de capital. Esses fundos pagam rendimentos mensais, sendo uma boa opção para quem busca renda passiva. Ações: Embora mais arriscadas, as ações podem proporcionar retornos muito mais altos no longo prazo. Se você tiver um perfil mais arrojado, investir uma parte do valor em ações ou fundos de ações pode ser interessante, pois a bolsa de valores tende a ter um crescimento mais robusto, especialmente a longo prazo.

Por que você deve saber disso?

Entender como o Tesouro Direto e outras opções de investimento podem impactar o crescimento do seu patrimônio é fundamental para alcançar a independência financeira no futuro. Saber quanto você pode acumular ao investir regularmente ajuda a planejar sua aposentadoria ou objetivos de longo prazo de forma mais eficiente.

Além disso, entender as vantagens e desvantagens de cada tipo de investimento permite que você tome decisões mais informadas, maximizando os retornos e adaptando as escolhas ao seu perfil de investidor.