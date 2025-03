Quanto acumula investindo R$ 500 por mês no Tesouro Direto com a Selic a 14,25%?

O Tesouro Direto, programa de venda de títulos públicos do governo federal, continua sendo uma das opções mais seguras e acessíveis para investidores brasileiros. Com a Selic a 14,25%, muitas pessoas se perguntam quanto seria possível acumular investindo R$ 500 por mês nesse tipo de aplicação. Neste texto, será explicado como funciona o Tesouro Direto, quanto um investimento mensal de R$ 500 pode render em diferente horizontes de tempo, além de apresentar algumas estratégias para potencializar os resultados a longo prazo.

O que é o Tesouro Direto?

O Tesouro Direto é uma plataforma de compra e venda de títulos públicos do governo, considerada uma das formas mais seguras de investimento no Brasil. Com opções de diferentes tipos de títulos, como o Tesouro Selic, Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA+, o programa oferece flexibilidade para os investidores de acordo com seus objetivos. O Tesouro Selic, especificamente, é indicado para quem busca uma aplicação conservadora, já que sua rentabilidade é atrelada à taxa Selic e oferece alta liquidez e segurança. A rentabilidade, no caso do Tesouro Selic, é de aproximadamente 14,25% ao ano, dependendo da tributação e das taxas associadas.



Quanto rende investir R$ 500 por mês no Tesouro Direto?

Com a Selic a 14,25%, um investimento de R$ 500 por mês no Tesouro Direto pode gerar diferentes resultados conforme o horizonte de tempo escolhido. Para calcular o rendimento, é necessário considerar a rentabilidade bruta anual, os impostos e taxas envolvidas, como o Imposto de Renda (IR) e a taxa de custódia da B3 (0,25% ao ano).

Em 6 meses: se o investidor aplicar R$ 500 mensalmente por 6 meses, o valor acumulado seria de R$ 3.000. Considerando uma rentabilidade proporcional de aproximadamente 7,125% para 6 meses, o rendimento bruto seria de cerca de R$ 214,25. Após a dedução de 22,5% de IR (para investimentos com até 180 dias), o rendimento líquido seria de R$ 166,50, totalizando cerca de R$ 3.166,50 ao final de 6 meses.

Em 1 ano: com um aporte mensal de R$ 500, o investidor teria R$ 6.000 ao final de 12 meses. Com a rentabilidade de 14,25% ao ano, o rendimento bruto seria de cerca de R$ 834,90. Após a dedução de 20% de IR (para investimentos de 181 a 360 dias), o valor líquido seria de R$ 667,92, totalizando cerca de R$ 6.667,92 ao fim de um ano.

Em 3 anos: considerando um investimento de R$ 500 por mês durante 3 anos, o valor acumulado seria de R$ 18.000. A rentabilidade de 14,25% ao ano se acumula ao longo desse período, resultando em um rendimento bruto de cerca de R$ 5.887,50. Com a dedução de 17,5% de IR (para investimentos com mais de 720 dias), o valor líquido seria de R$ 4.859,31, totalizando cerca de R$ 22.859,31 após 3 anos.

Estratégias para aumentar o patrimônio

Aumentar os aportes mensais: um dos principais fatores para acelerar o crescimento do patrimônio é aumentar o valor investido mensalmente. Quanto maior o valor aplicado, maior será o montante acumulado no longo prazo.

um dos principais fatores para acelerar o crescimento do patrimônio é aumentar o valor investido mensalmente. Quanto maior o valor aplicado, maior será o montante acumulado no longo prazo. Reinvestir os rendimentos: ao invés de retirar os rendimentos, o ideal é reinvesti-los, aproveitando o efeito dos juros compostos. Isso faz com que o patrimônio cresça de forma exponencial ao longo do tempo.

ao invés de retirar os rendimentos, o ideal é reinvesti-los, aproveitando o efeito dos juros compostos. Isso faz com que o patrimônio cresça de forma exponencial ao longo do tempo. Aproveitar a rentabilidade durante a alta da Selic: quando a Selic está alta, o Tesouro Selic tende a oferecer uma boa rentabilidade. Aproveitar períodos de juros altos pode ser uma estratégia inteligente para maximizar o retorno no curto e médio prazo.

Vale a pena investir no Tesouro Direto?

Investir R$ 500 por mês no Tesouro Direto, com a Selic a 14,25%, pode gerar um rendimento significativo ao longo do tempo. Em 6 meses, o valor acumulado seria de cerca de R$ 3.166,50; em 1 ano, R$ 6.667,92; e em 3 anos, R$ 22.859,31. O Tesouro Direto se mantém como uma das opções mais acessíveis e seguras para quem busca rentabilidade estável, especialmente em tempos de juros elevados.