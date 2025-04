Quanto acumula investindo R$ 500 mensais em FIIs durante 15 anos?

Investir em Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) com constância pode ser uma estratégia eficiente para quem busca renda passiva e valorização do capital no longo prazo. Mesmo com aportes mensais de R$ 500, o potencial de acumulação ao longo de 15 anos é expressivo, especialmente quando se reinveste os rendimentos recebidos. Veja como funcionam esses fundos e o que esperar de uma trajetória de investimento regular nesse prazo.

O que são FIIs e como funcionam

Os FIIs são veículos de investimento que permitem a qualquer pessoa aplicar em ativos do setor imobiliário sem a necessidade de comprar um imóvel diretamente. Com cotas negociadas na bolsa, os fundos reúnem recursos de diversos investidores para investir em empreendimentos como shoppings, galpões logísticos, prédios comerciais e até títulos de renda fixa lastreados em imóveis, como os CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários).

Além da valorização das cotas, um dos principais atrativos dos FIIs é o pagamento mensal de rendimentos, geralmente isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas. Esses rendimentos são proporcionais à quantidade de cotas que o investidor possui e, quando reinvestidos, aceleram o crescimento do patrimônio ao longo do tempo.

Rentabilidade e potencial de acumulação

A rentabilidade dos FIIs pode variar bastante de acordo com o tipo de ativo que compõe o fundo, a gestão, os contratos de locação e o cenário macroeconômico. Ainda assim, muitos fundos consolidados mantêm um desempenho médio anual em torno de 0,7% ao mês, já considerando os dividendos e a valorização das cotas.

Considerando aportes mensais de R$ 500 durante 15 anos e uma rentabilidade média de 0,7% ao mês com reinvestimento dos rendimentos, o valor acumulado ao final do período chega a aproximadamente R$ 180.300.

Esse resultado mostra o impacto dos juros compostos ao longo do tempo, mesmo com um valor de entrada considerado modesto. Naturalmente, o montante final pode variar para mais ou menos, conforme a escolha dos fundos, a regularidade dos aportes e o comportamento do mercado.

Por que investir em FIIs com regularidade

Investir em FIIs de forma constante apresenta vantagens como:

Baixo valor de entrada: é possível começar com pouco, já que algumas cotas custam menos de R$ 100.

é possível começar com pouco, já que algumas cotas custam menos de R$ 100. Renda recorrente: o investidor recebe mensalmente parte dos lucros dos imóveis que compõem o fundo.

o investidor recebe mensalmente parte dos lucros dos imóveis que compõem o fundo. Liquidez: as cotas podem ser compradas e vendidas com facilidade na bolsa.

as cotas podem ser compradas e vendidas com facilidade na bolsa. Diversificação: com pequenos valores, é possível acessar uma carteira diversificada de ativos imobiliários.

Disciplina e tempo como aliados do investidor

Com aportes mensais de R$ 500 ao longo de 15 anos, investir em FIIs pode proporcionar um patrimônio acumulado superior a R$ 180 mil, considerando a média de retorno praticada no setor. Além disso, o investidor pode contar com uma fonte de renda mensal crescente ao longo do tempo, se optar por reinvestir os dividendos.

A combinação de disciplina, longo prazo e reinvestimento dos rendimentos faz dos fundos imobiliários uma alternativa atraente para quem deseja construir riqueza de forma gradual e acessível.