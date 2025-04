Quanto acumula investindo R$ 2 mil por mês em CDB com liquidez diária?

Guardar dinheiro em produtos conservadores não precisa significar rendimento baixo — principalmente quando a taxa básica de juros do país está em patamares elevados. Com a Selic em 14,25% ao ano, investimentos atrelados à taxa DI, como o CDB com liquidez diária, voltam a atrair o interesse de quem busca retorno sem abrir mão da segurança. A aplicação mensal de R$ 2 mil em um CDB com liquidez diária pode se transformar em um bom patrimônio com o passar dos anos.

O que é um CDB com liquidez diária?

O Certificado de Depósito Bancário (CDB) é um título emitido por bancos para captar recursos. Quando o investidor aplica nesse tipo de papel, ele está emprestando dinheiro à instituição financeira, que paga juros em troca. O CDB com liquidez diária permite o resgate do valor aplicado a qualquer momento, o que o torna mais flexível que outros investimentos de renda fixa.

Esses títulos costumam oferecer rendimento atrelado a um percentual da taxa DI, que acompanha de perto a Selic. Com a taxa DI atual girando em torno de 14,15% ao ano, um CDB que remunere, por exemplo, 100% do CDI, entrega um retorno expressivo para o perfil conservador.

Como funcionam os rendimentos mês a mês?

Ao aplicar R$ 2 mil por mês em um CDB que rende 100% do CDI, os juros compostos passam a trabalhar a favor do investidor. A cada mês, o valor acumulado aumenta não só com o novo aporte, mas também com os rendimentos sobre o saldo anterior. É esse efeito bola de neve que torna os investimentos periódicos tão eficazes para construir patrimônio ao longo do tempo.

Abaixo, uma simulação baseada em 100% do CDI, com a taxa de 14,15% ao ano, já considerando o desconto regressivo do Imposto de Renda:

1 ano: R$ 25.580

R$ 25.580 3 anos: R$ 84.000

R$ 84.000 5 anos: R$ 150.200

R$ 150.200 10 anos: R$ 387.700

Os valores são aproximados e consideram reaplicação mensal com o mesmo rendimento, além de manutenção da taxa atual, o que pode variar conforme decisões do Banco Central.

Vantagens e cuidados

Entre os principais atrativos do CDB com liquidez diária estão a segurança — por ser coberto pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) até R$ 250 mil por CPF por instituição — e a flexibilidade para resgates. O investidor pode acessar o dinheiro a qualquer momento, sem penalidades, o que torna o produto ideal para reservas de emergência ou metas de curto prazo.

Por outro lado, é importante observar o percentual do CDI oferecido. Enquanto os grandes bancos costumam pagar menos, instituições médias e pequenas podem oferecer até 105% ou 110% do CDI, aumentando o retorno final. Avaliar o risco da instituição e diversificar entre emissores é uma prática recomendada.

O hábito de investir regularmente, mesmo em produtos conservadores, pode gerar um patrimônio relevante. Em tempos de juros altos, a renda fixa oferece oportunidades competitivas com menor volatilidade. Para quem busca previsibilidade e segurança, o CDB com liquidez diária continua sendo uma das opções mais interessantes do mercado.