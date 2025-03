Quanto acumula com R$ 50.000 investidos por 12 meses no Tesouro Selic? Com a Selic a 14,25% ao ano, título público volta a ser uma alternativa segura e rentável para quem busca preservar e crescer o patrimônio

Tesouro Selic: aplicação de R$ 50 mil por 12 meses pode render acima da inflação com baixo risco e liquidez diária. (OsakaWayne Studios/Getty Images)