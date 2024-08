As 5 ações americanas com maior divided yield

Investir em ações americanas é uma estratégia atrativa para muitos investidores que buscam diversificação e acesso a empresas com altos rendimentos. Um dos principais indicadores para avaliar o potencial de retorno dessas ações é o dividend yield, que mede o rendimento de dividendos em relação ao preço da ação. Abaixo, listamos as melhores ações americanas para investir, baseadas no dividend yield, usando as empresas que se destacam nesse critério, segundo o Trading View de 27 de agosto de 2024:

1. B. Riley Financial (RILY) - Dividend Yield: 50,34%

A B. Riley Financial é uma empresa de serviços financeiros que oferece uma ampla gama de serviços, incluindo consultoria financeira, análise de crédito, fusões e aquisições, e gestão de ativos. A empresa se destaca por seu alto dividend yield de 50,34%, o que a torna uma das opções mais atrativas para investidores que buscam rendimentos elevados. Apesar de operar em um setor competitivo, a B. Riley Financial tem mostrado resiliência e capacidade de gerar fluxos de caixa robustos, permitindo a distribuição de dividendos substanciais.

2. Petmed Express (PETS) - Dividend Yield: 38,71%

A Petmed Express, conhecida como 1-800-PetMeds, é uma empresa que fornece medicamentos e produtos de saúde para animais de estimação diretamente aos consumidores nos Estados Unidos. Com um dividend yield de 38,71%, a empresa atrai investidores que buscam rendimentos significativos. A Petmed Express se beneficia do crescente mercado de cuidados para pets, impulsionado pela maior conscientização sobre a saúde animal e pelo aumento no número de animais de estimação nas famílias americanas.

3. Medifast (MED) - Dividend Yield: 34,07%

A Medifast é uma empresa que oferece produtos e programas de perda de peso e manutenção de uma vida saudável. Com um dividend yield de 34,07%, a Medifast se posiciona como uma das líderes no mercado de saúde e bem-estar, especialmente com o aumento da demanda por soluções de perda de peso e estilo de vida saudável. A empresa tem um modelo de negócios sólido, com uma forte presença online e uma rede de coaches independentes que ajudam os clientes a alcançarem suas metas de saúde.

4. Icahn Enterprises (IEP) - Dividend Yield: 28,44%

Icahn Enterprises é uma holding diversificada controlada pelo famoso investidor Carl Icahn. A empresa investe em uma variedade de setores, incluindo energia, automóveis, imobiliário e alimentos embalados. Com um dividend yield de 28,44%, Icahn Enterprises oferece uma oportunidade única para investidores interessados em um portfólio diversificado e gerido por um dos investidores mais renomados do mundo. A estratégia de Icahn geralmente envolve a aquisição de grandes participações em empresas para influenciar a direção estratégica e gerar valor para os acionistas.

5. TriplePoint Venture Growth (TPVG) - Dividend Yield: 21,3%

A TriplePoint Venture Growth é uma empresa de capital de risco que oferece financiamento para empresas de tecnologia em estágio inicial. Com um dividend yield de 21,3%, a empresa atrai investidores que buscam exposição ao setor de tecnologia com a vantagem adicional de rendimentos elevados. A TriplePoint investe em empresas com alto potencial de crescimento, fornecendo capital para que possam expandir seus negócios e, ao mesmo tempo, gerar retornos sólidos para os acionistas por meio de dividendos.

Considerações finais

Escolher as melhores ações americanas para investir pode ser uma tarefa desafiadora. Focar apenas no dividend yield pode ser arriscado. Sempre é recomendável olhar outros parâmetros para investimentos de renda variável. É importante que os investidores avaliem cuidadosamente os riscos associados a cada empresa e considerem como essas ações se encaixam em sua estratégia de investimento de longo prazo.