Por que o ouro dispara durante guerras? Entenda o que faz esse metal valorizar em tempos de conflito

Enquanto guerras são travadas e mercados despencam, existe um metal que brilha mais do que o normal: o ouro. Quando o cenário geopolítico fica tenso, investidores correm para esse ativo milenar como quem busca abrigo em uma tempestade. Mas por que isso acontece? O que o torna tão valioso quando o mundo parece desabar? É apenas tradição ou existe uma lógica por trás dessa corrida pelo ouro em tempos de guerra?

A resposta está em décadas de história. Dos conflitos atuais no Oriente Médio às grandes guerras mundiais, o ouro se firmou como o porto seguro favorito dos investidores. E os dados mostram que essa fama tem fundamento.

Guerra do Irã

Em junho deste ano, a escalada do conflito entre Irã, Israel e Estados Unidos transformou o mercado de ouro em uma montanha-russa. Após o ataque israelense às instalações nucleares iranianas e a retaliação com drones, o preço do ouro aumentou 1,7%, com o contrato para agosto fechando em US$ 3.452,80 por onça-troy.

A participação dos EUA, com bombardeios a usinas nucleares iranianas, reforçou a busca por ativos defensivos, e, em 23 de junho, o preço atingiu US$ 3.395,00 por onça-troy, em meio a forte volatilidade.

No entanto, após o anúncio do cessar-fogo entre Israel e Irã, o cenário de instabilidade se acalmou e o apelo por ativos de refúgio diminuiu. Isso fez o preço do ouro cair, e, no dia 25 de junho, o contrato para agosto operou a US$ 3.347,45 por onça-troy, abaixo do pico atingido durante o período de tensão.

Guerra de Gaza

Dois anos antes, outro conflito no Oriente Médio já havia demonstrado o poder do ouro como porto seguro. A guerra entre Israel e Hamas, iniciada em outubro de 2023, provocou uma corrida notória ao metal precioso.

Os números falam por si só: no dia 6 de outubro de 2023, véspera da guerra, o contrato futuro do ouro para dezembro estava cotado a US$ 1.845,20 por onça-troy. Em apenas duas semanas, o preço subiu para US$ 1.968,30 – uma alta expressiva de 6,67%.

Guerra da Ucrânia

A invasão russa à Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, marcou outro momento dramático para o mercado de ouro. O metal precioso disparou junto com os primeiros mísseis.

No primeiro dia do conflito, o preço do ouro saltou cerca de 15% em uma única sessão, subindo de aproximadamente US$ 1.790 para cerca de US$ 2.060 por onça-troy. Após ajustes, fechou com alta de cerca de 10% em relação ao dia anterior, estabilizando em torno de US$ 2.000 nos dias seguintes.

Um ano depois, a valorização acumulada foi de quase 12% desde o início da guerra, enfatizando a forte demanda pelo metal como proteção contra riscos geopolíticos e econômicos.

Guerra do Iraque

Voltando no tempo até março de 2003, quando os Estados Unidos lideraram a invasão do Iraque, está outro exemplo importante de como o ouro reage a conflitos armados. As instabilidades no Oriente Médio, combinadas com a desvalorização do euro frente ao dólar, criaram um cenário perfeito para a valorização do metal.

Como resultado, o ouro chegou a ultrapassar a barreira de US$ 400 por onça em dezembro de 2003 – um marco significativo na época.

De março daquele ano a março de 2004, exatamente o período de um ano, o ouro sofreu uma valorização de aproximadamente 27%, chegando a US$ 427.

2ª Guerra Mundial

Decadas antes, a Segunda Guerra Mundial transformou o ouro no ativo mais disputado do planeta. Oficialmente, o preço permanecia travado em US$ 35 por onça-troy, mas por trás dessa suposta calmaria estava uma verdadeira disputa pelo metal. A Inglaterra enviou milhões de onças para os Estados Unidos em troca de armas e suprimentos, enquanto os nazistas saqueavam o ouro de países invadidos para bancar seus tanques e aviões.

Nos bastidores da guerra, quem tinha ouro, tinha poder. Enquanto o preço oficial não se mexia, no mercado paralelo uma onça valia uma fortuna – especialmente em cidades bombardeadas, onde as pessoas trocavam suas joias por comida. Quando a fumaça baixou em 1944, os americanos ditaram as regras: criaram o sistema de Bretton Woods, onde o dólar virou a moeda mundial e o ouro seu fiel escudeiro até 1971.

1ª Guerra Mundial

Na raiz do século XX, está a guerra que marcou o primeiro grande colapso do sistema monetário baseado em ouro. Antes do conflito, o Padrão Ouro dominava sob a hegemonia britânica — nesse sistema, o valor das moedas de um país era diretamente ligado à quantidade de ouro que essa nação possuía em reservas.

A busca por financiamento bélico, no entanto, forçou o abandono temporário dessas regras, com os países passando a imprimir papel-moeda sem lastro. Embora o preço oficial permanecesse em US$ 20,67 por onça-troy devido aos controles estatais, o valor real disparou nas nações com moedas desvalorizadas pela guerra.

Ao final do conflito, a mudança havia se tornado irreversível. Reino Unido e França esgotaram suas reservas para obter empréstimos americanos, enquanto os Estados Unidos acumularam mais da metade do estoque mundial. As potências europeias, devastadas por dívidas e hiperinflação, não conseguiam mais sustentar o antigo sistema. É nesse contexto que, em 1922, a maioria dos países ocidentais já havia abandonado o uso doméstico do ouro.

1 /16 Pessoas se abrigam atrás de veículos sob uma ponte ao lado de uma rodovia em Tel Aviv, em 1º de outubro de 2024. Sirenes de ataque aéreo soaram no centro de Israel em 1º de outubro, informou o exército, um dia após o início das operações terrestres no sul do Líbano, visando posições do Hezbollah. (Pessoas se abrigam atrás de veículos sob uma ponte ao lado de uma rodovia em Tel Aviv, em 1º de outubro de 2024. Sirenes de ataque aéreo soaram no centro de Israel em 1º de outubro, informou o exército, um dia após o início das operações terrestres no sul do Líbano, visando posições do Hezbollah.)

Fatores econômicos que movimentam o preço do ouro

A história mostra que não é de agora a estratégia de investir no ouro quando o cenário geopolítico fica instável. Mas quais seriam outros pilares que fazem o preço do metal precioso oscilar?

Inflação e deflação

O ouro é tradicionalmente visto como um escudo contra a inflação. Quando os preços sobem na economia, o valor do metal tende a acompanhar, preservando o poder de compra dos investidores. Segundo um artigo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) de 2022, o ouro ofereceu um retorno médio real anual de 11% nos cinquenta anos anteriores.

O mesmo estudo revelou que os maiores percentuais de retorno do ouro foram registrados justamente nos anos em que as taxas de inflação ficaram acima de 3%, confirmando seu papel como proteção contra a perda do poder de compra.

Taxas de juros

Aqui mora uma das chaves para entender o comportamento do ouro. Como o metal não paga juros nem dividendos, taxas de juros reais baixas (juros nominais descontada a inflação) tornam o ouro mais atraente. Quando não há muito a ganhar com investimentos tradicionais, o ouro brilha como alternativa.

Taxas reais negativas são como um presente para o ouro, pois reduzem drasticamente o custo de oportunidade de mantê-lo na carteira. É como se o mercado dissesse: "Se não vou ganhar dinheiro em outros lugares, pelo menos vou preservar meu patrimônio no ouro".

Dólar americano

Como o ouro é cotado em dólares no mercado internacional, existe uma relação inversa natural entre a moeda americana e o metal precioso. Quando o dólar se fortalece, o ouro tende a ficar mais caro para quem possui outras moedas, reduzindo a demanda. O contrário também acontece.

Durante guerras, essa dinâmica pode ficar ainda mais complexa, pois o dólar também é considerado um ativo de refúgio, criando uma competição interessante entre as duas reservas de valor.

Por que o ouro é considerado um ativo defensivo?

Durante o contexto da guerra entre Israel e Hamas, o economista André Perfeito foi didático ao explicar por que o ouro é peça-chave em momentos de crise: "Um árabe, um judeu, um cristão, um americano, um brasileiro, um francês, um coreano, todo mundo aceita ouro. Isso faz com que ele tenha um prêmio pela liquidez muito elevado".

Essa aceitação universal não é coincidência. O ouro possui características únicas que o transformam num ativo defensivo por excelência. Ele é um metal físico, durável, não perecível e resistente à corrosão. Ao contrário de moedas ou ações, não depende da solvência de governos ou empresas.

O ouro mantém seu valor ao longo do tempo porque sua confiabilidade foi testada por milênios de história humana. Impérios subiram e caíram, moedas apareceram e desapareceram, mas o ouro permaneceu como reserva de valor reconhecida globalmente.

Quais outros escudos financeiros existem?

Embora o ouro seja o mais famoso, não é o único ativo defensivo disponível no mercado. Cada alternativa tem suas vantagens e desvantagens:

Dólar e outras moedas fortes oferecem proteção cambial e diversificação, mas podem sofrer com políticas monetárias e inflação do país emissor.

oferecem proteção cambial e diversificação, mas podem sofrer com políticas monetárias e inflação do país emissor. Títulos públicos atrelados à inflação, como o Tesouro IPCA+ no Brasil, protegem contra a perda do poder de compra, mas dependem da solidez fiscal do governo.

como o Tesouro IPCA+ no Brasil, protegem contra a perda do poder de compra, mas dependem da solidez fiscal do governo. Renda fixa de qualidade, especialmente os Treasuries americanos, considerados os títulos mais seguros do mundo, mas oferecem retornos baixos em troca da segurança.

especialmente os Treasuries americanos, considerados os títulos mais seguros do mundo, mas oferecem retornos baixos em troca da segurança. Ações defensivas de empresas sólidas e pagadoras de dividendos, menos voláteis que o mercado geral, mas ainda sujeitas a riscos empresariais e setoriais.

e pagadoras de dividendos, menos voláteis que o mercado geral, mas ainda sujeitas a riscos empresariais e setoriais. Criptomoedas: O Bitcoin é visto por alguns como "ouro digital", mas apresenta volatilidade muito maior e ainda não tem histórico suficiente para comprovar sua eficácia como reserva de valor.

O Bitcoin é visto por alguns como "ouro digital", mas apresenta volatilidade muito maior e ainda não tem histórico suficiente para comprovar sua eficácia como reserva de valor. Commodities: Petróleo e produtos agrícolas podem servir como proteção, mas são mais voláteis e dependem de fatores específicos de oferta e demanda.

Por que bancos centrais acumulam ouro?

Se há quem tem dúvidas sobre a importância do ouro, basta observar o comportamento dos bancos centrais ao redor do mundo. Essas instituições, responsáveis pela estabilidade monetária de países inteiros, mantêm reservas significativas do metal precioso por razões muito práticas.

Primeiro, o ouro reduz a dependência excessiva do dólar americano. Eventos recentes, como as sanções impostas à Rússia após a invasão da Ucrânia, demonstraram que até mesmo reservas em dólares podem ser congeladas ou confiscadas. O ouro, sendo um ativo físico e neutro, é mais resistente a essas restrições.

Bancos centrais veem o ouro como seguro contra crises, inflação e instabilidade financeira, uma forma de proteger as reservas internacionais contra choques externos. É como ter um airbag financeiro que se ativa automaticamente quando a economia capota.

A liquidez e segurança do ouro também permitem que os bancos centrais realizem operações cambiais de emergência, mantendo a estabilidade monetária mesmo em situações adversas. Ter reservas em ouro transmite confiança aos investidores internacionais e agências de classificação de risco.

Como investir em ouro no Brasil?

Os ETFs de ouro representam a forma mais acessível. O GOLD11, negociado na B3, é o mais líquido do mercado brasileiro. Para investir, basta ter conta em corretora, buscar o código GOLD11 no home broker e comprar cotas. O investimento mínimo é o valor de uma cota (cerca de R$ 19,30) com taxa de administração de 0,30% ao ano.

Fundos de investimento em ouro aplicam em contratos futuros relacionados ao metal. Exigem investimento mínimo entre R$ 100 e R$ 1.000, com taxas de administração de 0,20% a 0,60% ao ano.

Contratos futuros permitem especulação sobre preços futuros, mas são indicados apenas para investidores experientes devido à maior complexidade.

Ações de mineradoras oferecem exposição indireta ao ouro, mas estão sujeitas a riscos específicos do setor.

O ouro físico requer cuidados com custódia e segurança, além de custos de armazenamento e menor liquidez.

Benefícios e riscos

Entre os principais benefícios do investimento em ouro estão a proteção contra crises e inflação, além da diversificação de carteira com baixa correlação a outros ativos. ETFs oferecem liquidez diária, facilitando compra e venda conforme necessário.

Os riscos envolvem volatilidade de preço no curto prazo, custos de custódia para ouro físico, possível exposição cambial em alguns produtos e tributação como ganho de capital, com alíquota de 15% para ETFs e ouro físico.

Investir em ouro vale a pena como componente de diversificação, especialmente em períodos de incerteza geopolítica. Porém, como qualquer investimento, requer análise cuidadosa do perfil de risco e objetivos financeiros individuais.