O que é Ethereum 2.0 e quais suas vantagens e desvantagens?

Ethereum 2.0 é o nome da mais importante atualização da rede Ethereum até então, responsável por uma grande mudança em seu funcionamento, mudando tokenomics, mecanismo de consenso e outros dados.

Portanto, todo criptoinvestidor deve começar a prestar atenção na atualização Ethereum 2.0, pois essa atualização pode mudar todo o mercado no longo prazo e abrir precedentes para atualizações de outros protocolos.

O que é Ethereum 2.0?

Ethereum 2.0 é uma atualização na blockchain Ethereum. Também é chamada por outros nomes, como Serenity ou Eth2. O objetivo dessa atualização é melhorar a velocidade, eficiência e escalabilidade da rede.

Ou seja: é uma atualização que está buscando mais eficiência nas transações, que terão menos problemas e poderão processar mais transações de forma simultânea.

Além disso, a atualização da Ethereum veio para solucionar uma crítica repetida por diversos críticos das criptomoedas: a de que estas poluem muito o meio ambiente.

A sua mudança no mecanismo de consenso vai diminuir drasticamente a emissão de gás carbônico ocorrida durante as transações, como o artigo explicará.

O objetivo dessa atualização é fazer com que as transações ocorram de forma mais eficiente, uma vez que a rede é conhecida por suas elevadas taxas e capacidade reduzida de transferências simultâneas.

Ainda que a Ethereum Foundation (responsável pela rede) tenha preferido não utilizar esse termo por achar que ele pode passar a impressão de que será criada uma nova criptomoeda, o termo acabou se popularizando na mídia e entre os investidores de criptoativos.

Qual a diferença entre Ethereum e Ethereum 2.0?

A principal diferença entre Ethereum e Ethereum 2.0 é o mecanismo de consenso através do qual ela processa suas transações.

Ou seja: o mecanismo deixará de ser o Proof-of-Work (PoW), que usa poder computacional para processar as operações, e passará a ser o chamado Proof-of-Stake (PoS), que processa as operações com base nos tokens ETH que os usuários detêm.

No Proof-of-Work (PoW), os mineradores usam poder computacional para resolver problemas matemáticos extremamente complexos e verificar novas transações. O primeiro minerador que resolvê-los valida a transação e é recompensado com tokens por isso.

Por outro lado, o Proof-of-Stake (PoS), ao invés de usar poder computacional dos mineradores, permite que usuários individuais consigam fazer staking de suas criptomoedas e se tornar validadores, garantindo que a rede está processando as transações da forma correta.

Staking é quando um usuário deixa suas moedas “paradas” para contribuir com a validação de transações. Em troca de deixar as moedas em staking, ele recebe uma recompensa. Quanto mais moedas em staking, mais criptos eles recebem.

Ou seja: pode-se ver que essa é uma grande atualização para a rede Ethereum, uma vez que modifica o seu funcionamento de forma relevante.

Quais são as desvantagens da Ethereum 2.0?

Há algumas desvantagens da Ethereum 2.0, segundo críticos do acontecimento:

Centralização: o PoS dá mais poder a quem tem mais tokens ETH. Como há muita concentração de ETH na mão de poucas carteiras, o argumento é de que a rede tenderia a ficar mais centralizada.

Prejuízo aos mineradores: como a mineração não será mais necessária para a Ethereum, os mineradores perderão sua fonte de renda e terão que migrar suas operações para outras criptomoedas ou vender suas placas de vídeo.

Bugs: algumas redes com sistema de PoS (ou similar a este), como Cardano (token ADA), Solana (token SOL) e Binance Smart Chain (token BNB), já apresentaram problemas em suas redes.

No entanto, ainda é preciso esperar para verificar se estes problemas ocorrerão ou não, uma vez que todo o mercado espera a atualização.

Quais são as vantagens da Ethereum 2.0?

Por outro lado, entusiastas da mudança apontam para vantagens da Ethereum 2.0:

Escalabilidade: de fato, atualmente a rede Ethereum suporta apenas 30 transações por segundo, gerando congestão e aumentando as taxas. Com a atualização shard chains,especula-se que será possível realizar até 100 mil transações por segundo;

Taxas menores: como mais operações por segundo ocorrerão, a rede não ficará congestionada e as taxas serão muito menores.

Eficiência energética: a maior vantagem do PoS é sua eficiência energética quando comparada com o PoW, fazendo com que use-se muito menos poder computacional para a validação;

Benefícios ao meio ambiente: como há muito mais eficiência na energia necessária para validar as operações, menos energia elétrica é gasta e, consequentemente, há muito menos consumo energético (cerca de 99% de economia frente ao PoW);

Descentralização: os críticos da Ethereum 2.0 alegam que haverá centralização. No entanto, os defensores alegam que o PoS necessita de pelo menos 16.384 validadores, e isso aumenta a sua descentralização;

Valorização de preço: uma vez que mais transações ocorreriam, a rede deve se popularizar, o que aumentaria então o preço do token Ether.

Para verificar se esses benefícios serão verídicos ou não, é preciso esperar para avaliar as mudanças que ocorrerão na Ethereum e no mercado de criptoativos.

Quando a Ethereum 2.0 vai acontecer?

As fases da Ethereum 2.0 são três, e duas delas já foram concluídas:

Beacon Chain: essa atualização introduz o sistema de staking para a blockchain Ethereum, fundamental para a mudança de PoW para PoS. Ela entrou no ar no dia 1 de dezembro de 2020.

The Merge: em segundo lugar, a mudança efetiva para o Proof-of-Staking ocorreu no dia 15 de setembro de 2022 - bem depois do que era inicialmente previsto.

Shard Chains: a última fase, responsável por aumentar a escalabilidade da Ethereum através do processamento das operações em múltiplas chains, o que resulta em uma maior facilidade de rodar um node da Ethereum em seu computador. A atualização está prevista para 2023.

Ou seja: a atualização ainda não está completa, pois é preciso implementar a terceira fase da atualização.

Portanto, é fundamental ficar de olho na atualização da rede e no token ETH, que pode mudar de preço para cima ou para baixo de acordo com a reação do mercado.

Por fim, é importante notar que não é porque a rede vai atualizar e trazer benefícios que esse é um investimento 100% seguro. Na verdade, nenhum investimento é isento de riscos, então o ideal é diversificar com ativos de renda fixa, renda variável e outros.

