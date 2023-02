O que é AAI? Conheça o agente autônomo de investimentos

Os investidores têm muitas dúvidas a respeito do que fazer com seu dinheiro e quais são as melhores oportunidades de investimento. Portanto, contar com a experiência de um agente autônomo de investimentos (AAI) pode ser muito importante.

Existem milhares de produtos financeiros diferentes por aí e escolher entre eles pode ser uma tarefa um tanto quanto difícil. Dessa forma, um agente autônomo de investimento pode determinar a melhor opção para o investidor, tomando como base a gestão de risco, o perfil do investidor, seus objetivos e outras características.

O que é um agente autônomo de investimentos (AAI)?

Os agentes autônomos de investimentos são profissionais que prestam assessoria personalizada a investidores, muitos dos quais com necessidades financeiras complexas. Eles são mais conhecidos como AAIs.

Portanto, como esses consultores são independentes, eles não estão vinculados a nenhum fundo ou produto de investimento. Sendo assim, sua obrigação é agir conforme o melhor interesse de seus clientes em todos os momentos.

Importante destacar que, cada agente autônomo é registrado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), devendo estar credenciados a uma corretora.

Além disso, os profissionais também devem ser aprovados na prova da Ancord, entidade autorizada pela CVM a realizar o exame de certificação para AAIs.

O que faz um agente autônomo?

Um AAI fornece consultoria independente, considerando todos os tipos de produtos de investimento de varejo que possam atender às necessidades e objetivos de um cliente, considerando as ofertas de todas as empresas do mercado e oferecendo uma assessoria imparcial e irrestrita.

Além disso, o agente autônomo pode atuar como educador, explicando as principais características dos produtos, ajudando seus clientes a entender o que está envolvido na conquista de seus objetivos futuros.

O processo educacional pode incluir ajuda detalhada sobre tópicos financeiros, como orçamento e economia básica.

Importante destacar que demais atividades podem ser realizadas pelo agente autônomo, entre elas:

Gerenciamento de dívidas: criação de estratégias para ajudar o cliente a pagar suas dívidas e evitar dívidas no futuro;

Planejamento de aposentadoria: criação de um plano de poupança elaborado para as necessidades específicas do cliente à medida que o mesmo se aposenta;

Planejamento imobiliário: criação de um plano e ajudando a identificar as pessoas ou organizações que o cliente deseja que recebam seu legado após sua morte;

Planejamento tributário: preparação de declaração de imposto de renda, maximização das deduções fiscais e aproveitamento das alíquotas de imposto sobre ganhos de capital;

Recebimento e execução de ordens e transmissão para os sistemas de negociação;

Resolução de dúvidas operacionais.

Após entender o que é AAI, também é importante compreender quais são os benefícios de sua contratação.

Benefícios de ter um agente autônomo

Existem diversos benefícios relacionados à contratação de um AAI. Entre elas estão:

Orientação personalizada

Relacionamento responsivo, atencioso e pessoal

Estrutura de taxas simples e transparente

Assim, o tempo que seria necessário para acompanhar o mercado e observar as melhores oportunidades acaba sendo poupado pelo investidor, já que esse será um papel do agente autônomo.

Orientação personalizada

Conforme mencionado anteriormente, os agentes autônomos de investimentos não estão associados a nenhum fundo ou produto de investimento em particular.

Portanto, se um cliente precisar de ajuda em qualquer área de planejamento, seja aposentadoria, situação fiscal, planejamento patrimonial ou gestão de ativos, um agente autônomo tem a liberdade de escolher entre uma ampla gama de opções de investimento para adequar o aconselhamento que melhor atenda às necessidades.

Relacionamento responsivo, atencioso e pessoal

Para fornecer conselhos adequados aos objetivos dos investidores, um agente autônomo deve primeiro obter uma compreensão profunda das circunstâncias. Como resultado, muitos AAIs se concentram na construção de relacionamentos profundos com seus clientes.

Isso geralmente requer interação regular e contínua, criando uma responsabilidade pessoal com seus clientes.

Estrutura de taxas simples e transparente

Os agentes autônomos de investimentos normalmente cobram taxas com base em uma porcentagem dos ativos sob gestão, podendo ser variável conforme o produto de investimento distribuído.

Trata-se de uma estrutura de taxas simples, transparente e fácil de entender, tomando como base a intermediação dos investimentos. Em resumo, quando os clientes são bem-sucedidos em seus investimentos, os AAIs também são beneficiados.

Os AAIs são totalmente imparciais?

Ao que tudo indica, os AAIs deveriam ser mais imparciais do que aqueles que trabalham para grandes empresas do mercado. Afinal, se o AAI não está limitado pelas opiniões ou desejos dos outros, deve conseguir dar conselhos mais imparciais. Contudo, nem sempre é assim.

Contudo, a autonomia não garante que os AAIs sejam mais ou menos imparciais do que os credenciados a empresas do mercado financeiro. Em geral, quanto maiores os fundos na conta, mais dinheiro o agente autônomo deve operar.

Dessa forma, se um cliente retirar fundos, o agente ganha menos. Um agente desonesto conduzirá uma análise falha e conduzirá uma recomendação mais adequada ao resultado pretendido para si.

Apesar disso, existem AAIs que agem com profissionalismo, avaliando todo o espectro das finanças atuais e muito mais: renda, ativos, taxas de impostos e metas do cliente. Portanto, mesmo que isso signifique que uma de suas fontes de renda será afetada, o AAI se mantém imparcial.

Como verificar se está recebendo o aconselhamento correto?

Quando um cliente procura o agente autônomo para aconselhamento em suas decisões de investimento, é imprescindível que o profissional forneça o tipo de assessoria adequada às necessidades financeiras apresentadas.

Por essa razão, o AAI deve obrigatoriamente:

Consultar se o produto informado é acessível ao cliente;

Ter em mente se o cliente visa poupar ou adquirir capital de curto e/ou longo prazo;

Se o produto de investimento encontra-se consoante a quantidade de risco que o cliente deseja assumir;

Informar os impostos e demais taxas presentes nas operações.

Portanto, caso um agente autônomo de investimentos ignore esses pontos e recomende um produto inadequado, o cliente deverá fazer uma reclamação junto à corretora vinculada ao AAI ou à própria CVM.

Como escolher um agente autônomo?

Há muitas perguntas que os investidores podem fazer antes de se envolver com a AAI para garantir que o profissional seja adequado para seu portfólio e metas financeiras. Essas perguntas incluem:

Você é um certificado?

Há algum conflito de interesses que eu deva saber?

Como você ganha dinheiro com os produtos financeiros que oferece?

Em que você se especializou?

Que serviços você oferece além do gerenciamento de portfólio?

Como você mede o progresso em direção às metas financeiras?

Qual é a sua filosofia de investimento?

Um bom agente autônomo fornecerá aos seus clientes conselhos honestos e opções que atendam aos seus objetivos. Para encontrar um bom agente, o cliente precisa entender como esses profissionais são pagos e como esse modelo afeta sua avaliação.

Em suma, isso requer fazer perguntas difíceis, como, por exemplo, porque eles recomendam determinados produtos. Não será um bom presságio se as respostas do agente autônomo de investimentos revelarem diretamente um potencial conflito de interesse.

