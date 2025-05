O que é a “wash sale” e como ela impacta a compensação de prejuízos em mercados internacionais?

Em meio à crescente busca por investimentos internacionais, muitos brasileiros acabam se deparando com regras fiscais que funcionam de forma bem diferente das daqui. Uma dessas regras é a wash sale, comum em mercados como o dos Estados Unidos. O nome pode parecer técnico, mas o efeito é direto: ela pode impedir o uso de prejuízos com ações para abater impostos em operações futuras. Entender essa regra é um passo importante para quem investe fora do país e quer manter o controle fiscal em dia.

O que é a wash sale?

A wash sale ocorre quando um investidor vende um ativo com prejuízo — por exemplo, uma ação que se desvalorizou — e, em um intervalo de 30 dias antes ou depois dessa venda, recompra o mesmo ativo ou um título considerado equivalente. A operação visa realizar a perda fiscal sem perder a exposição àquele ativo no portfólio, o que, para a autoridade tributária, configura uma tentativa de manipular o resultado tributável.

A legislação de países como os Estados Unidos bloqueia esse tipo de manobra, impedindo o uso imediato do prejuízo como compensação fiscal.

Na prática, a perda apurada na venda é desconsiderada naquele momento e adicionada ao custo de aquisição do novo ativo comprado, postergando o benefício tributário.

Como funciona a regra na prática?

Quando um investidor vende um ativo com prejuízo e recompra o mesmo papel pouco tempo depois, ele não pode utilizar essa perda para abater ganhos futuros no imposto. Isso porque a legislação entende que não houve um desinvestimento real. A ideia é evitar que se crie artificialmente um prejuízo apenas para pagar menos imposto, mantendo a posição como se nada tivesse acontecido.

Nos Estados Unidos, por exemplo, o Internal Revenue Service (IRS) aplica a regra da wash sale a qualquer operação que envolva ativos "substancialmente idênticos" dentro do período de 30 dias antes ou depois da venda. A penalidade é simples, mas efetiva: o investidor não poderá compensar aquele prejuízo até que faça uma nova venda válida, fora da janela de 30 dias.

Impactos para quem investe em mercados internacionais

Para brasileiros que operam em bolsas no exterior, principalmente nos Estados Unidos, é fundamental conhecer e respeitar essa regra. A wash sale pode ocorrer mesmo quando a recompra do ativo é feita por meio de outra corretora ou em contas diferentes com o mesmo CPF ou número de contribuinte nos EUA.

Isso significa que a responsabilidade por controlar essas movimentações é do próprio investidor, que precisa ter atenção redobrada para evitar prejuízos fiscais.

Além de afetar a compensação imediata de perdas, a prática pode atrapalhar o planejamento tributário e dificultar a apuração correta dos resultados no momento de declarar o imposto. O erro pode gerar inconsistência nas informações entregues ao Fisco estrangeiro, com risco de multas ou fiscalizações.

O que considerar para evitar wash sales?

Para não ser enquadrado nessa regra, o investidor deve:

Monitorar todas as contas e corretoras utilizadas no exterior.

Evitar recomprar o mesmo ativo ou ativo equivalente nos 30 dias antes ou depois de uma venda com prejuízo.

Considerar o uso de softwares ou planilhas de controle de operações internacionais.

Conhecer o tratamento fiscal específico de cada país em que investe, pois a aplicação da regra pode variar.

De modo geral, a wash sale é uma regra fiscal aplicada em mercados internacionais, como o dos Estados Unidos, que impede a compensação imediata de prejuízos quando o investidor recompra rapidamente o mesmo ativo. Embora pareça uma limitação, ela existe para proteger o sistema tributário contra manipulações e garantir que as perdas declaradas sejam legítimas.

Para quem investe fora do Brasil, estar atento a essa norma é essencial para manter a conformidade fiscal e evitar surpresas desagradáveis na hora de declarar os resultados à Receita de outros países.