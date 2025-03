Investment Grade vs Junk Bonds: o que você precisa saber sobre risco de crédito?

Ao investir no mercado de renda fixa, é comum encontrar duas categorias de títulos que podem parecer similares à primeira vista, mas que possuem riscos e retornos muito diferentes: investment grade (grau de investimento) e junk bonds (títulos especulativos).

Ambos são instrumentos de dívida que permitem que os investidores emprestem dinheiro a uma empresa ou governo em troca do pagamento de juros, mas a qualidade e o risco desses investimentos variam consideravelmente. Entenda o que esses termos significam, suas diferenças e o que você precisa saber ao considerar esses ativos em sua carteira.

O que são Investment Grade e Junk Bonds?

Investment grade é a classificação dada a títulos que possuem baixo risco de inadimplência. Eles são emitidos por empresas ou governos que têm uma boa saúde financeira e uma capacidade sólida de pagar suas dívidas.

Tais títulos são classificados pelas agências de rating, como Standard & Poor's, Moody’s e Fitch, em categorias como AAA, AA, A, BBB, dependendo do nível de risco. Quanto mais alta a classificação, menor o risco de calote e, consequentemente, menores são as taxas de juros pagas aos investidores.

Por outro lado, junk bonds, também conhecidos como high-yield bonds (títulos de alto rendimento), são títulos que têm uma classificação abaixo do grau de investimento, ou seja, com maior risco de inadimplência.

Essas emissões são feitas por empresas com uma saúde financeira mais fragilizada, ou até mesmo por governos de países com uma economia instável. As classificações para junk bonds vão de BB a D, sendo que BB e B estão mais próximos de ser considerados especulativos. O risco de não pagamento de juros ou até mesmo do valor principal é maior, o que justifica o nome "junk" (lixo).

Títulos de grau de investimento e títulos sem grau de investimento: Qual a diferença?

A principal diferença entre investment grade e junk bonds é o nível de risco que eles representam para os investidores. Os primeiros são considerados seguros e estáveis, com uma probabilidade muito baixa de inadimplência.

As empresas ou governos que emitem esses títulos são financeiramente saudáveis e têm uma história de bom pagamento de suas dívidas. Por outro lado, esses títulos oferecem uma rentabilidade mais baixa, uma vez que o risco para o investidor também é baixo.

Os junk bonds, por sua vez, devido ao risco elevado, oferecem uma rentabilidade muito maior. Empresas ou governos com dificuldades financeiras ou com uma economia instável geralmente emitem esses títulos, que atraem investidores dispostos a correr o risco em busca de maiores retornos.

Esses títulos são mais suscetíveis a flutuações no mercado e têm uma probabilidade mais alta de falência, o que torna os investidores mais vulneráveis a perdas financeiras.

Comparação de rendimento entre ambos

Como visto, apesar dos investment grade bonds oferecem rendimento menor, eles proporcionam uma certa segurança para os investidores. Por outro lado, os junk bonds oferecem rendimentos muito mais altos, como uma compensação pelo risco adicional. Estes são indicados para perfis arrojados com maior tolerância à perda.

Diversificação e gestão de riscos entre investment grade e junk bonds

Uma estratégia comum de gestão de riscos no mercado de títulos é a diversificação. Investidores experientes recomendam a distribuição do portfólio entre títulos de diferentes níveis de risco para minimizar perdas em momentos de volatilidade do mercado.

Isso significa que, ao investir em junk bonds, muitos investidores equilibram o risco aumentando sua exposição a investment grade bonds para garantir uma base sólida e estável em seus investimentos.

A gestão de riscos também envolve o monitoramento constante da saúde financeira dos emissores de títulos. Para os junk bonds, os investidores devem estar atentos a mudanças nas condições econômicas e acompanhar de perto as empresas ou governos em que investem, já que um pequeno revés financeiro pode levar a um grande impacto no valor do título.

Por outro lado, em investment grade bonds, os riscos podem ser menores, mas os investidores também devem estar cientes de flutuações no mercado, como taxas de juros e inflação, que podem afetar a rentabilidade do investimento.

Por que você deve saber disso?

Compreender a diferença entre ambos títulos é essencial para qualquer investidor que queira tomar decisões informadas sobre o mercado de títulos. Estar ciente das peculiaridades de cada um pode ajudá-lo a construir um portfólio balanceado e a tomar decisões de investimento mais assertivas, ajustando seu nível de risco de acordo com seus objetivos financeiros e sua tolerância ao risco.