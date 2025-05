Golden Visa: quais países oferecem residência em troca de investimento e como funciona

Para quem busca novos horizontes, proteção jurídica e acesso a mercados internacionais, os chamados Golden Visas (visto dourado) surgem como uma opção cada vez mais em alta. Esses programas concedem residência — e, em alguns casos, cidadania — mediante investimento financeiro significativo, atraindo capital estrangeiro e estimulando setores econômicos estratégicos.

O que é o Golden Visa?

O Golden Visa é uma iniciativa adotada por diversos países para conceder vistos de residência a estrangeiros que realizem aportes financeiros relevantes, como compra de imóveis, investimentos em fundos, criação de empresas ou doações públicas. A ideia é fomentar a economia local, gerar empregos e dinamizar mercados imobiliários e financeiros.

Em troca, o investidor e sua família ganham direito à residência, com benefícios que podem incluir acesso a serviços públicos, educação, saúde e, em casos específicos, possibilidade de cidadania.

Países que oferecem Golden Visa e como funcionam

1. Portugal

Em 2025, o programa passou a excluir investimentos imobiliários para mitigar a crise habitacional, focando em fundos de capital de risco, pesquisa, criação de empregos e patrimônio cultural, com valores a partir de € 250 mil a € 500 mil. Após cinco anos, é possível solicitar residência permanente e cidadania, com livre circulação no espaço Schengen.

2. Grécia

Oferece uma das opções mais acessíveis, com investimento mínimo de € 800 mil em imóveis residenciais ou comerciais. Concede residência renovável a cada cinco anos e, após sete anos, possibilidade de cidadania.

3. Estados Unidos (Gold Card)

Lançado em 2025, substitui o visto EB-5 tradicional. Requer investimento de US$ 5 milhões e concede residência permanente com caminho acelerado para cidadania.

4. Malta

Exige compra de imóvel a partir de US$ 375 mil, contribuição ao Fundo Nacional (aprox. US$ 650 mil) e residência mínima de um ano. Oferece residência e possível cidadania futura com acesso à União Europeia.

5. Turquia

Investimento em imóvel a partir de US$ 500 mil possibilita obtenção do passaporte em 4 a 6 meses, com entrada sem visto em cerca de 137 países, incluindo benefícios para familiares, sem exigência de permanência mínima.

6. Canadá

O Canadá oferece programas provinciais de imigração por investimento, como o Programa de Imigração Empresarial, que exige aporte variável conforme a província, geralmente entre CAD 150 mil e CAD 800 mil. Além de residência, os investidores têm acesso a serviços públicos e oportunidades de negócios no país.

Além desses, países como Emirados Árabes Unidos e Chipre também mantêm programas similares, com diferenças em valores e modalidades.

Países que estão abandonando ou restringindo os programas

Nos últimos anos, alguns países começaram a revisar, restringir ou até mesmo encerrar seus programas de Golden Visa devido a críticas relacionadas a riscos de lavagem de dinheiro, especulação imobiliária e pressões políticas internas. A Espanha, por exemplo, anunciou o encerramento de seu programa em abril, buscando reduzir a pressão sobre o mercado imobiliário e alinhar-se a novas políticas migratórias europeias.

Outros países europeus também avaliam medidas mais rigorosas para controlar a entrada de investidores estrangeiros via esses programas, refletindo uma tendência de maior cautela na concessão de residências por investimento.

Fatores importantes a considerar

Cada programa tem regras específicas, custos variados e diferentes exigências quanto à permanência física no país. Além disso, alterações regulatórias podem ocorrer, como a recente mudança em Portugal.

Antes de investir, é essencial avaliar o retorno econômico, os benefícios pessoais e familiares, e contar com assessoria jurídica especializada para garantir a conformidade e o sucesso do processo.