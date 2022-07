Fundo Soberano: o que é e qual o seu objetivo?

Fundos de investimento pertencem a uma classe de investimentos que vem atraindo a atenção de diversos investidores nos últimos tempos. Atualmente, existem diversas categorias de fundos, onde alguns já são de notório conhecimento do mercado financeiro, como os fundos multimercado, fundos imobiliários e os fundos de ações. Mas você sabe o que é um Fundo Soberano?

Fundo Soberano é uma categoria de fundo que, geralmente, não é muito comentada por entusiastas do mercado financeiro. Esta categoria é administrada pelo governo federal de cada país, possuindo objetivos específicos. Abaixo será explicado o propósito de existência desse fundo e como ele funciona.

O que é Fundo Soberano?

Criado e administrado pelo governo federal, o Fundo Soberano, em inglês, Sovereign Wealth Funds (SWF), é uma categoria de fundo de investimento que possui um objetivo predeterminado. Geralmente, seus recursos são oriundos dos ganhos em royalties, excedentes de arrecadação fiscal, lucro de estatais e ganhos em royalties.

No entanto, esta categoria de fundo não é negociada no mercado, sendo assim, o investidor não pode simplesmente investir nele. O governo federal do país determina o tipo de gestão de risco do fundo, podendo variar de muito conservadora a um grau alto de tolerância ao risco, tudo depende do objetivo que se tem para o Fundo Soberano.

Atualmente, os principais países a possuírem um Fundo Soberano são:

Noruega;

Singapura;

China;

Dubai.

O Brasil também já possui um fundo do tipo. O Fundo Soberano do Brasil (FSB), foi criado em 24 de dezembro de 2008 e vinculado ao Ministério da Fazenda, recebendo aporte inicial de R$14 bilhões. Em 2018, o Fundo Soberano brasileiro foi totalmente zerado para quitar dívidas públicas.

Alguns estados brasileiros também possuem fundos soberanos, entre eles o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Os municípios de Niterói (RJ), Maricá (RJ) e Ilhabela (SP), também possuem, onde os recursos provêm dos royalties do petróleo e do gás natural.

Após entender o que é um Fundo Soberano, é importante entender quais são os objetivos de sua criação.

Objetivos da criação de um Fundo Soberano

Fundos soberanos existem desde a década de 50. Os primeiros foram criados pelo Kuwait e Arábia Saudita. Inicialmente, o objetivo era de acumular recursos de exploração dos recursos naturais de ambos os países para uso futuro. Com isso, seria possível permitir investimentos a longo prazo que garantam boa rentabilidade.

Além disso, como o petróleo é um recurso finito, a criação de um Fundo Soberano acaba sendo um mecanismo para guardar as receitas e, assim, promover a melhor utilização dos recursos obtidos. Entre os principais motivos para criação de fundos soberanos estão:

Altos superávits oriundos de conta-corrente;

Alta dependência da exportação de minérios e a necessidade da transformação de recursos naturais em ativos financeiros;

Nível de poupança do país elevado;

Diminuir os riscos que possam atingir a economia no futuro.

Geralmente, o principal objetivo de um Fundo Soberano é elaborar uma carteira de investimentos que consiga gerar boa rentabilidade no longo prazo, fornecendo ao país uma capacidade de se financiar em momentos de crises econômicas ou, ainda, desenvolver o país de modo a criar um melhor futuro para seus habitantes.

