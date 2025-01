Poupança x Tesouro Selic: qual rende mais com R$ 1.000 em 1 mês?

Com a Selic em 12,25% ao ano, muitas pessoas se perguntam se a poupança ainda é uma opção viável ou se o Tesouro Selic oferece melhores retornos para o dinheiro investido. Ambas as alternativas são populares entre investidores conservadores, mas possuem características distintas que podem impactar os rendimentos.

Qual rende mais com R$ 1.000 em 1 mês?

Considerando o valor atual da Selic (taxa básica de juros da economia brasileira), os rendimentos mensais de R$ 1.000 na poupança e no Tesouro Selic apresentam diferenças significativas. O cálculo fica assim:

Poupança

Segue a regra de 70% da Selic + TR (Taxa Referencial). Com a TR em 0%, o rendimento mensal seria de:

R$ 1.000 x (12,25% x 0,7 ÷ 12) = R$ 7,15.

Tesouro Selic

Oferece rendimento próximo à Selic anual (12,25%), descontados os custos como Imposto de Renda e taxa da B3 (0,25% ao ano). Para um mês, o cálculo seria:

Rendimento bruto: R$ 1.000 x (12,25% ÷ 12) = R$ 10,21. Imposto de Renda (22,5%): R$ 10,21 x 22,5% = R$ 2,30. Rendimento líquido: R$ 10,21 - R$ 2,30 = R$ 7,91.



Desse modo, conclui-se que mesmo com o desconto do Imposto de Renda, a segunda opção é a mais vantajosa.

Quais os benefícios e desvantagens da poupança?

Além da isenção do IR, a poupança chama atenção pela liquidez diária — oportunidade de sacar o dinheiro quando precisar — e pela facilidade de não ter taxas. Além disso, é fácil e intuitiva de usar, pode ser aberta em qualquer banco nacional e é ideal para quem deseja ter uma reserva de emergência, mas não sabe ou não quer lidar com investimentos.

Por outro lado, é um dos investimentos com menor rendimento e como estes são creditados apenas uma vez por mês, o resgates antes dessa data não geram ganhos.

Quais os benefícios e desvantagens do Tesouro Selic?

Além de mais rentável que a poupança, é considerado um dos investimentos mais seguros do Brasil, por ser emitido pelo governo. Apesar de resgates demorarem um dia útil para cair na conta, é possível acessar o dinheiro facilmente.

A desvantagem é que os rendimentos estão sujeitos à tabela regressiva, que vai de 22,5% a 15%, dependendo do prazo de investimento. A taxa da B3 (0,25% ao ano) também pode reduzir ligeiramente os ganhos, especialmente para valores baixos ou prazos curtos.

O que levar em consideração na hora de escolher?

Antes de decidir qual opção escolher, é essencial avaliar o perfil de investidor, o prazo do investimento e os objetivos financeiros. A poupança é ideal para quem busca simplicidade e liquidez imediata, como uma reserva para emergências pequenas ou de curto prazo.

No entanto, o Tesouro Selic se destaca em termos de rendimento, especialmente em períodos de alta da taxa Selic, como o atual, sendo mais vantajoso para quem quer proteger o dinheiro da inflação e maximizar os ganhos em prazos maiores.

Outro fator crucial é o prazo de investimento. O Tesouro Selic torna-se mais interessante conforme o tempo de aplicação aumenta, já que a alíquota do Imposto de Renda diminui (de 22,5% a 15%) após dois anos.

Além disso, o montante investido influencia na escolha. Para valores baixos, a diferença entre as duas opções pode parecer pequena, mas no longo prazo, o Tesouro Selic compensa pelos juros compostos.

Investidores com perfil conservador, que priorizam segurança e estabilidade, costumam se beneficiar mais do Tesouro Selic, pois ele oferece previsibilidade e é garantido pelo governo.

Para quem está começando a investir e busca algo acessível, essa é uma excelente alternativa. A poupança, por outro lado, é mais indicada para quem precisa de acesso imediato ao dinheiro, já que seus rendimentos são isentos de tributos e não dependem de prazos de resgate.

Onde investir no Tesouro Selic?

Quem opta por essa aplicação, precisa abrir uma conta em uma corretora de valores ou banco autorizado. A maioria dos bancos digitais e corretoras disponibiliza plataformas intuitivas para aplicação, tornando o processo rápido e acessível. Algumas das principais opções incluem:

Corretoras independentes

Bancos digitais

Tesouro Direto

A escolha da melhor plataforma dependerá do custo envolvido, como taxas de administração e de custódia, e da praticidade da interface. Corretoras que oferecem isenção de taxas podem ser mais vantajosas para pequenos investidores, enquanto bancos tradicionais podem atender quem prefere concentrar suas finanças em um só lugar.

Por que você deve saber disso?

Escolher entre poupança e Tesouro Selic é uma decisão importante para quem deseja investir com segurança e eficiência. Com a Selic em alta, entender as diferenças de rendimento e os custos associados pode ajudar a proteger seu patrimônio da inflação e fazer o dinheiro render mais.

Além disso, compreender as características de cada investimento permite tomar decisões alinhadas aos seus objetivos financeiros, sejam eles de curto ou longo prazo. Informar-se é o primeiro passo para construir uma estratégia financeira sólida e alcançar melhores resultados com suas economias.