Descubra quanto juntar por mês para fazer uma viagem internacional daqui a um ano

Fazer uma viagem internacional exige organização e estratégia para garantir que o dinheiro necessário esteja disponível no momento certo. Com um ano para juntar recursos, escolher investimentos adequados pode fazer diferença no valor acumulado.

Com a taxa Selic em 13,25% ao ano, aplicações de renda fixa oferecem segurança e boa rentabilidade, permitindo que o dinheiro renda enquanto você poupa. Além disso, a variação cambial deve ser considerada, já que passagens, hospedagens e passeios podem ficar mais caros ao longo do tempo.

Quanto juntar por mês para viajar em um ano?

O valor necessário depende do destino, tempo de estadia e estilo de viagem. Confira alguns exemplos de orçamento:

Viagem econômica (América do Sul, hospedagens simples) → R$ 15 mil .

(América do Sul, hospedagens simples) → . Viagem intermediária (EUA ou Europa, conforto moderado) → R$ 30 mil .

(EUA ou Europa, conforto moderado) → . Viagem de luxo (destinos premium, hotéis de alto padrão) → R$ 50 mil.

Com um rendimento médio de 1% ao mês em aplicações de renda fixa, os aportes mensais seriam:

Para R$ 15 mil → R$ 1.200/mês.

→ R$ 1.200/mês. Para R$ 30 mil → R$ 2.400/mês.

→ R$ 2.400/mês. Para R$ 50 mil → R$ 4.000/mês.

Se o investidor já possui 50% do valor inicial, os aportes mensais podem cair para cerca de R$ 600, R$ 1.200 ou R$ 2.000, respectivamente.

Onde investir para alcançar a meta?

1. Tesouro Selic

Ideal para quem busca segurança e liquidez.

Rentabilidade próxima a 100% da Selic (13,25% ao ano) .

. Permite resgates rápidos sem grandes perdas.

2. CDBs com liquidez diária

Alternativa segura e acessível, rendendo cerca de 100% do CDI .

. Cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) até R$ 250 mil .

. Resgate imediato em caso de necessidade.

3. Fundos DI e de renda fixa

Boa diversificação para investidores com pouco tempo para gerir aplicações.

Rentabilidade similar ao Tesouro Selic, mas com possibilidade de taxas de administração.

Estratégias para evitar surpresas

Comece a comprar moeda estrangeira desde já : o câmbio pode oscilar, e comprar aos poucos reduz o impacto de aumentos inesperados.

: o câmbio pode oscilar, e comprar aos poucos reduz o impacto de aumentos inesperados. Evite investimentos de risco : ações e criptomoedas podem sofrer quedas bruscas e comprometer o objetivo da viagem.

: ações e criptomoedas podem sofrer quedas bruscas e comprometer o objetivo da viagem. Escolha investimentos com liquidez : evite aplicações com prazos longos, pois o dinheiro deve estar acessível na data planejada.

: evite aplicações com prazos longos, pois o dinheiro deve estar acessível na data planejada. Acompanhe os custos da viagem: passagens e hospedagens podem variar, então monitorar preços ajuda a garantir boas oportunidades.

Com planejamento e disciplina, é possível juntar dinheiro suficiente para uma viagem internacional em um ano, sem comprometer seu orçamento ou depender de crédito.