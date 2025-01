Como analisar o LPA de uma empresa antes de investir nela?

O Lucro por Ação (LPA) é um dos indicadores mais utilizados por investidores para avaliar a lucratividade de uma empresa em relação ao número de ações emitidas. Ele representa o lucro líquido de uma empresa dividido pelo número de ações em circulação no mercado, e demonstra quanto cada uma delas teria direito de receber se o lucro fosse distribuído igualmente.

De modo geral, compreender o LPA permite analisar se uma empresa está gerando valor para seus acionistas, além de servir como base para cálculos de outros indicadores, como o P/L (preço sobre lucro). Para calculá-lo é preciso usar a fórmula:

LPA = Lucro Líquido / Número de Ações Emitidas.

Por exemplo, se uma empresa registrou um lucro líquido de R$ 100 milhões e possui 10 milhões de ações emitidas, seu LPA será de R$ 10 por ação.

Média ponderada entre ações preferenciais e ordinárias

Para chegar em resultados mais exatos, é indicado fazer a média entre as ações preferenciais e ações ordinárias. Enquanto as primeiras garantem que o acionista tenha preferência no recebimento de dividendos, as segundas garantem poder de voto em assembleia.

Como estas têm características distintas — e atraem perfis de investidores diferentes —, seus preços de mercado tendem a divergir. Por isso, ao calcular o indicador, é preciso atribuir pesos específicos a cada tipo, refletindo sua representatividade no capital social da empresa.

Lucros recorrentes

Este tipo de lucro reflete a operação principal da empresa. Se todo semestre uma companhia apresenta lucros dentro da mesma faixa, esses podem ser considerados lucros recorrentes. O indicativo serve para que o investidor não seja influenciado por resultados pontuais que não se repetem no futuro.

Lucros extraordinários

Os extraordinários, como a venda de ativos ou ganhos não operacionais, por sua vez, podem inflar o LPA temporariamente, por isso devem ser separados na análise, já que não representam a lucratividade real da operação.

Como analisar o LPA?

Para analisar o indicador com mais precisão, diminuindo as chances de erro, é importante fazer comparações. Isso porque enxergar apenas o número isolado não traz respostas assertivas sobre o mercado. Veja algumas possíveis análises:

Histórica

Compare os resultados da empresa ao longo dos anos. Um indicador crescente indica que a empresa está aumentando sua lucratividade. Já quedas frequentes podem sinalizar problemas operacionais ou mudanças no setor. Essa análise costuma ser feita entre trimestre, semestre ou comparando o mesmo mês em diferentes anos.

Setorial

O valor obtido também deve ser comparado com outras empresas do mesmo setor. Por exemplo, o LPA de uma empresa do setor financeiro não pode ser avaliado da mesma forma que o de uma indústria de bens de consumo, já que representam realidades distintas.

Concorrente

Avaliar o LPA dos concorrentes diretos da empresa ajuda a entender a posição competitiva da companhia no mercado e a identificar se ela está ganhando ou perdendo participação.

Emissões e cancelamentos

A emissão de novas ações pode diluir o LPA, reduzindo o lucro atribuído a cada uma existente. Da mesma forma, o cancelamento destas pode aumentar o LPA, mas nem sempre é um reflexo de maior lucratividade.

Quais os cuidados ao usar o LPA?

Apesar de ser um indicador importante, o LPA precisa ser analisado com outras métricas, como as vistas acima, e também levando em conta endividamento, fluxo de caixa e P/L. Para fazer comparações inteligentes é importante:

Considerar o contexto: Flutuações no LPA podem ser influenciadas por fatores externos, como crises econômicas ou mudanças na política monetária; Ter atenção ao curto prazo: Um LPA elevado em um apenas trimestre pode mascarar problemas estruturais. Priorize tendências de longo prazo; Lucros manipulados: Algumas empresas podem adotar práticas contábeis para inflar o lucro líquido, distorcendo o LPA. Analisar o Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE): Índice que mede a eficiência com que um negócio utiliza seu patrimônio líquido para gerar lucro; Analisar o Retorno sobre Capital Investido (ROIC): Avalia a eficiência da organização em usar o capital investido para gerar lucro; Identificar a margem líquida: Mostra a porcentagem de lucro líquido em relação à receita líquida da empresa, indicando sua rentabilidade.

Por que você deve saber disso?

Entender o LPA ajuda a identificar empresas lucrativas e a tomar decisões de investimento mais seguras e fundamentadas. Esse indicador é essencial para avaliar o retorno que uma ação pode proporcionar, seja por meio de dividendos ou valorização do preço no mercado.

Além disso, investidores bem informados conseguem evitar armadilhas e escolher ativos com maior potencial de crescimento, garantindo retornos consistentes em suas carteiras. Ao analisar o índice com cuidado, você pode construir um portfólio mais sólido e alinhado aos seus objetivos financeiros