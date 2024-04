BM&F: Conheça tudo sobre a Bolsa de Mercadorias & Futuros

A BM&F, muitas vezes confundida com a nossa Bolsa de Valores, a B3, na verdade, é apenas um dos seus braços. Nela são negociados os contratos futuros, opções, contratos a termo e swap.

Assim, hoje você irá conhecer um pouco mais da história dessa importante instituição do mercado financeiro nacional, bem como cada um dos ativos nela negociados.

O que é BM&F?

A BM&F é uma das instituições que atuam dentro da nossa Bolsa de Valores, a B3. A sigla é o acrônimo para Bolsa de Mercadorias & Futuros.

Nela ocorrem todos os registros das ordens de compra e venda em operações ligadas a juros, moedas, índices, commodities e as demais modalidades de derivativos presentes no mercado brasileiro.

Importante lembrar, que apesar de fazer parte da B3, a BM&F possui autonomia nos sentidos financeiro, patrimonial e administrativo, sendo fiscalizada, assim como diversas instituições do mercado, pela Comissão de Valores Mobiliários.

Como a BM&F surgiu?

A BM&F foi criada a partir da fusão de outras duas instituições, a Bolsa de Mercadorias de São Paulo e a Bolsa Mercantil de Futuros, que ocorreu no ano de 1991. Porém, antes de entender a sua criação, é importante entender como surgiram as duas instituições que lhe deram origem.

A Bolsa de Mercadorias de São Paulo foi criada no ano de 1917 por um grupo de empresários que atuavam nos setores mais importantes da nossa economia. A sua grande função era atuar na negociação de contratos de boi, café e algodão.

Já a Bolsa Mercantil de Futuros foi criada em 1985, porém iniciou em sua operação no ano de 1986 com foco total na atuação das negociações de mercado futuro, o que fez ela se tornar referência não só no Brasil, mas no mundo quando o assunto era negociação de commodities.

Atuando de forma conjunta no país, no ano de 1991 ocorreu a fusão entre as duas instituições, que deu origem ao que hoje conhecemos como BM&F. Posteriormente, em 2002, ela adquiriu as operações da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.

Posteriormente, em 2008, aconteceu mais uma fusão, agora entre a BM&F e Bovespa, criando o que conhecemos hoje como BM&FBovespa.

Por fim, a mais recente mudança ocorreu em 2017, quando a Cetip se uniu à BM&FBovespa, originando a nossa Bolsa de Valores B3.

O que são derivativos negociados na BM&F?

Antes mesmo de entender o que são os derivativos negociados dentro da BM&FBovespa, vamos entender como funcionam esses derivativos.

Como o próprio nome permite entender, os derivativos são instrumentos financeiros originados a partir de ativos já existentes, por isso, derivam desses ativos. Sua origem pode ser tanto de índices, quanto de taxas ou até mesmo ativos, como as ações.

Nesse sentido, dentro da BM&FBovespa são negociados os seguintes derivativos:

contratos a termo;

opções;

swaps;

contratos futuros

Todos esses instrumentos são utilizados para que os investidores e, em alguns casos, até mesmo empresários e produtores ligados à agricultura e pecuária se protejam, já que por meio desses instrumentos é possível definir preços de negociação em datas futuras.

Além da proteção, eles também podem ter como função a alavancagem, ou seja, a possibilidade de pequenos valores acessar produtos que demandam mais recursos e ganhar muito com as suas variações, como ocorre com as opções.

O que é mercado futuro?

O Mercado Futuro, um dos mais conhecidos quando o assunto são derivativos e é negociado dentro da BM&FBovespa, pode ser utilizado tanto com fins especulativos quanto para proteção, tanto de uma carteira de investimentos, quanto da produção agrícola ou agropecuária, além de proteger contra as oscilações do dólar.

Os contratos negociados dentro do mercado futuro estão ligados a commodities, juros, moedas e índices, como o Ibovespa .

A seguir, vamos conhecer os principais contratos negociados dentro da BM&FBovespa:

Taxas de juros: quando o assunto é taxa de juros, no mercado futuro o investidor pode acessar negociações relacionada à taxa CDI (apostando em sua alta ou queda), a Selic, Cupons Cambiais e também ao IPCA;

Moedas: no que diz respeito às moedas, no mercado futuro o investidor pode acessar as principais e mais negociadas do mundo, com dólar, euro, yuan, libra, entre outras;

Índices e ações: com o mercado futuro o investidor tem acesso à especulação e proteção com o Ibovespa, S&P500 e ações individuais;

Commodities: com certeza o mercado futuro mais conhecido é o de commodities , tanto pelos investidores quanto pelos empresários e produtores. Nele é possível negociar boi gordo, milho, café, ouro, soja, entre outros.

O mercado futuro é, sem dúvidas, um dos mais complexos do mercado de valores mobiliários, porém é uma das melhores formas de realizar especulação, para aqueles que sabem e, principalmente, construir proteções, que serão utilizadas como forma de seguro.

Como operar na BM&F?

Após entender o funcionamento da BM&FBovespa, caso você tenha ficado interessado em operar, o primeiro passo é abrir uma conta em corretoras de valores mobiliários, o que permitirá o acesso a todos os produtos negociados nela.

Porém, é fundamental estar claro para você todos os riscos dos ativos que são negociados, principalmente o mercado futuro e, mais especificamente, o mercado de mini contratos futuros, que permitem uma alavancagem muito grande.

Ciente dos riscos de cada um dos ativos, também é importante entender se o seu perfil de investidor se enquadra para essas modalidades de operações, o que é recomendado para aqueles investidores com perfil mais arrojado.

Com tudo isso em mente, é possível operar todos os ativos da BM&FBovespa por meio do Home Broker da sua corretora.

Quais são as vantagens da BM&F?

Agora que você já conhece a BM&FBovespa e quais são os principais derivativos negociados dentro dela, é hora de conhecer as suas principais vantagens.

A primeira vantagem é a possibilidade da especulação, mas com ela sempre é bom lembrar que há um risco muito maior.

Por meio de contratos futuros, por exemplo, o investidor consegue iniciar e encerrar posições no mesmo dia, o famoso Day Trade e, com pequenos valores, operar contratos que seriam necessários grandes valores.

A segunda vantagem é, sem dúvidas, a mais importante, é a utilização dos instrumentos disponíveis pela BM&FBovespa para proteção ou, como o mercado define, para Hedge.

Confira o simulador que ajuda a escolher os melhores produtos para investir

Com o hedge, investidores protegem suas carteiras de ações das quedas dos índices acionários, produtores agrícolas travam o preço de venda de seus grãos, empresas conseguem travar o valor do dólar tanto para compra de insumos quanto para venda de produtos.

Com isso, todos esses agentes se protegem e conseguem uma maior previsibilidade do que irá ocorrer, sem que seja necessário ficar exposto ao vai e vem dos ativos.

Por fim, a BM&FBovespa possibilita a operação de forma alavancada, o que é possível por meio da utilização do mercado de opções, mas principalmente pelo mercado de mini contratos, onde o especulador com pequenos valores opera as variações de índices que necessitam de valores elevados.

Quais são os riscos de operar na BM&F?

Todas as operações ofertadas dentro da BM&FBovespa além das vantagens, também trazem riscos, uma vez que suas operações são as que permitem maiores rentabilidades e, como já definido na teoria financeira, quanto maior o retorno, maior é o risco associado à operação.

Um exemplo claro dos riscos associados aos ativos negociados dentro da BM&FBovespa é o dos contratos futuros. Como as operações de especulação são muito comuns com eles, e por se tratar de uma negociação de curtíssimo prazo, pode ser que as coisas não ocorram como o esperado.

Nesse sentido, apesar da maior amplitude de retorno, do mesmo modo, operar nesse mercado pode acarretar prejuízos muito maiores do que o seu patrimônio caso o mercado ande para o lado oposto de sua posição.

Esse prejuízo maior do que o próprio patrimônio está relacionado a alavancagem permitida dentro do mercado de derivativos, onde com poucos valores é possível operar grandes contratos, o que pode gerar, na mesma proporção, grandes prejuízos.

