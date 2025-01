Bitcoin subiu 131% em 2024, mas não deixe que o FOMO ‘o leve a algo irracional’, diz especialista

O mercado de criptomoedas tem se tornado um verdadeiro furacão de emoções para os investidores.

Em 2024, o Bitcoin acumulou uma valorização impressionante de 131%, enquanto moedas digitais menores, como o Dogecoin, dispararam 296%. Esses números são atrativos, mas escondem armadilhas que podem comprometer investidores despreparados.

Amos Nadler, especialista em finanças comportamentais, defende que o FOMO — medo de perder oportunidades — é um dos grandes inimigos dos investidores no cenário atual.

As criptomoedas são notoriamente voláteis e frequentemente movidas pela especulação — e não por fundamentos econômicos sólidos como ocorre com as ações tradicionais. Porém, histórias de lucros rápidos e milionários surgindo da noite para o dia alimentam o FOMO.

Esse sentimento, segundo Nadler, pode levar a decisões impulsivas e grandes perdas financeiras. “É melhor se sentir mal por não participar do que tomar uma decisão precipitada e comprometer todo o seu portfólio”, disse ele ao CNBC Make It.

Nasce uma oportunidade de trabalho

Profissionais que entendem como minimizar perdas e tomar decisões embasadas, mesmo diante da volatilidade, têm uma vantagem competitiva clara.

A gestão de riscos é essencial para evitar armadilhas emocionais, como o FOMO (medo de ficar de fora), que pode levar a decisões precipitadas e comprometer portfólios.

No mercado financeiro, transformar dados em insights práticos é um diferencial indispensável. Saber interpretar padrões de mercado, prever tendências e traçar estratégias a partir de números é uma habilidade altamente valorizada, que vai além de qualquer conhecimento pontual sobre criptomoedas.

Como desenvolver essas habilidades

Se você deseja avançar em sua carreira no mercado financeiro, comece por investir em áreas como:

Educação contínua em finanças: Cursos e certificações sobre gestão de riscos, análise de mercado e modelagem financeira são essenciais;

Leitura de dados: Aprenda a usar ferramentas para interpretar gráficos e relatórios financeiros com precisão;

Networking com especialistas: Participar de eventos do setor e trocar experiências ajuda a entender as tendências do mercado;

Planejamento estratégico: Desenvolver a habilidade de traçar metas claras e sustentáveis para investimentos de curto, médio e longo prazo.

Por que isso é crucial para a carreira?

Profissionais que dominam esses fundamentos tornam-se confiáveis, estratégicos e resilientes — qualidades que atraem investidores e oportunidades de liderança.

