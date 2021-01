Governo vende 300 imóveis com até 60% de desconto

A Empresa Gestora de Ativos do Governo (EMGEA) vende, neste mês, cerca de 300 imóveis em todo o Brasil com até 60% de desconto.

Com valores que variam entre R$ 12 mil até R$ 1,57 milhão, as unidades estão distribuídas por todas as regiões do país. Do total, 34% apartamentos, 50% são casas e o restante são outros tipos de unidades, como imóveis comerciais.

Um exemplo de desconto máximo é uma casa em Itaguaí, no Rio, avaliada em R$65 mil e que está sendo vendida por R$ 25 mil.

A média de descontos é de 40%. Um exemplo é um apartamento residencial na Penha, no Rio. Com dois quartos, o imóvel é avaliado em R$ 237 mil, mas é vendido por R$ 131,8 mil.

Os imóveis disponibilizados para venda terão o mesmo valor do ano passado e poderão ser adquiridos tanto por venda direta, pelo site da EMGEA, quanto por leilões, que começarão a ser realizados esse mês. Eles já estão quitados e não possuem dívidas.